Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del jueves 22 de enero

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este jueves, 22 de enero, ha estado formada por los números 2, 5, 9, 14, 22, 36. El número complementario es el 34, el reintegro el 5 y el Joker, 1024630. La recaudación ha ascendido a 12.844.061,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 86.500.000,00 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más Complementario) existen siete boletos acertantes.