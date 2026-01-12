Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 12 de enero

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 12 de enero, ha estado formada por los números 43, 16, 18, 02, 46 y 20. El número complementario es el 19, el reintegro el 6 y el Joker, 1632681. La recaudación ha ascendido a 8.507.953,00 euros.
En el sorteo de 'La Primitiva' de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de 'La Primitiva', un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 78.500.000,00 euros.
De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 1.015 de Albacete, situado en Avenida Ramón Menéndez Pidal, 4.
De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante, que ha sido validado en el Despacho Receptor número 99.810 de Torrejón de la Calzada (Madrid), situado en Real, 22.