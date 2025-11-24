Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 24 de noviembre

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 24 de noviembre, ha estado formada por los números 12, 19, 22, 26, 29, 38. El número complementario es el 33, el reintegro el 3 y el Joker, 1680419. La recaudación ha ascendido a 6.287.560,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 46.000.000,00 de euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 16.175 de Alonsotegi (Bizkaia), situado en Erdiko, 2, y en el número 62.645 de Estella-Lizarra (Navarra), situado en Mayor, 38.

De Tercera Categoría (cinco aciertos) existen 118 boletos acertantes, que recibirán 1.805,26 euros.

De Cuarta Categoría (cuatro aciertos) existen 6.344 boletos acertantes, que recibirán 48,84 euros.

De Quinta Categoría (tres aciertos) existen 111.606 boletos acertantes, que recibirán 8 euros.