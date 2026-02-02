Resultados del sorteo de 'La Primitiva' del lunes 2 de febrero

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este lunes, 2 de febrero, ha estado formada por los números 5, 4, 30, 29, 13 y 36. El número complementario es el 9, el reintegro el 4 y el Joker, 2114163. La recaudación ha ascendido a 8.213.915,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más reintegro), por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 94.000.000 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de Arganda Del Rey (Madrid), situada en Virgen del Rosario, 2 L-A.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 17.385 de Portugalete (Bizkaia), situado en Plaza Gorbea Mendi, 1; y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.