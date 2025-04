Resultados del sorteo de la Primitiva del sábado 26 de abril

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 26 de abril de 2025, ha estado formada por los números 16, 11, 26, 44, 46 y 17. El número complementario es el 22, el reintegro el 9 y el Joker, 7665053. La recaudación del sorteo ascendió a 11.260.389,00 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como BOTE en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 41.000.000,00 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen SEIS boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías no 2 de MONTORNÈS DEL VALLÈS (Barcelona), en la no 1 de PLAYA BLANCA (Las Palmas), en el Despacho Receptor no 7.615 de CASTUERA (Badajoz), en el no 73.090 de SEVILLA, en el no 76.740 de TERUEL y en el no 88.090 de VIGO (Pontevedra).