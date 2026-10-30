Retenciones en 11 provincias al inicio del Puente de los Santos

Vehículos circulan por la carretera A3, a 9 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Distintas retenciones dificultan la entrada a las principales ciudades en once provincias del país a las 20.00 horas de la tarde del primer día de la operación especial por el Puente de Todos los Santos, con varios siniestros en la salida de Madrid, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Los principales atascos se están produciendo en la A-2 en Alcalá de Henares, en la A-62 por Aguilarejo en dirección Palencia, en la A-4 de Toledo a la altura de Dos Barrios hacia Valdepeñas, y en la entrada a Málaga en Villanueva de Caucho por la A45.

En la Comunidad de Madrid, tráfico lento en la A-6 a la altura de Las Rozas y en la A-1 en el Circuito del Jarama, mientras que en Barcelona hay dificultades en la entrada por la C-58 en Moncada y la salida de la A-2 en Igualada.

En Cantabria hay tráfico en aumento en la A-67 en Reinosa en ambas direcciones y en A-6 en Ávila a la altura de Arévalo en dirección Tordesillas.

También hay más densidad circulatoria en Toledo por la A-5 en Maqueda y Balmojado en dirección Talavera de la Reina, y en la A-66 en Badajoz a la altura de Villafranca de los Barros en las dos direcciones. Misma situación en el acceso a Granada por la A-92 a la altura de Láchar.