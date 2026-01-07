Los Reyes Magos dejan temperaturas "gélidas" con mínimas de -17,3ºC en Sierra Nevada y -14ºC en Molina de Aragón

Archivo - Los Reyes Magos llegan esquiando a Sierra Nevada rodeados de un centenar de jóvenes y niños - CETURSA - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos han dejado temperaturas "gélidas". Según ha señalado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) este miércoles en 'X', los termómetros bajaron hasta los -17,3ºC en Pradollano (Parque Nacional de Sierra Nevada, Granada) durante la madrugada del 6 de enero y hasta los -14ºC en Molina de Aragón (Guadalajara).

Por lo demás, se registraron -13,9ºC en el Radiotelescopio de Sierra Nevada; -13,4ºC en Laguna Seca en Sierra Nevada; -13ºC en Port Ainé (Lleida); y -12,7ºC en Cabaña Verónica (Parque Nacional de los Picos de Europa, Cantabria).

"La madrugada del 7 volverá a ser gélida: se bajará de -10 ºC en Pirineos y páramos de Aragón, y de nuevo, de -14 ºC en Molina y alrededores", ha señalado el organismo estatal.