Los Reyes Magos reparten mañana ilusión por toda España aunque 'Francis' adelanta varias Cabalgatas al fin de semana

Archivo - El Rey Baltasar durante la Cabalgata de los Reyes Magos, a 5 de enero de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) ultiman su llegada a España pese a las previsiones de frío y lluvia de los próximos días debidas a la borrasca 'Francis', lo que ha provocado algunos cambios horarios y de día, con Cabalgatas que se han celebrado ya este fin de semana y con otras que se retrasarán al próximo martes 6 de enero, pero todas ellas con un denominador común: repartir ilusión entre los más pequeños.

Es el caso de las Cabalgatas de Almería, que se adelantaron al sábado 3 de enero ante la previsión de fuertes lluvias asociadas a la borrasca 'Francis' para el lunes 5, según los avisos de la Aemet. Así, los niños de municipios como Vera, Huércal de Almería, Carboneras, Albox, Garrucha, Cantoria, Los Gallardos o Macael ya han podido ver a los Reyes Magos en las calles. Lo mismo ha ocurrido en Cartagena (Murcia), donde la Cabalgata también tuvo lugar el pasado sábado.

La tradicional llegada de los Reyes Magos a Alcantarilla en avión no se ha podido realizar este año, pero se sustituyó por vía terrestre el sábado a las 18.00 horas.

En el caso de Mazarrón, la cabalgata se celebrará el día 3, a las 20.00 horas, y a las 16.30 horas la de Puerto de Mazarrón. El campamento de Reyes Magos cambiará su ubicación en Águilas, donde se instalará en el Centro Comercial Águilas Plaza de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas este domingo. Además, el sábado los niños podrán de hinchables y actividades en el residencial Los Jardines de 10.00 a 14.00 horas.

En las Comunidad Valenciana, sin embargo, la cabalgata se ha retrasado en algunos municipios a la mañana del martes 6 de enero, como es el caso de Torrent (Valencia), que ha informado de que la Cabalgata de Reyes finalmente se celebrará este martes a las 11.00 horas.

Otras, aunque mantienen el día 5 como fecha de celebración, han optado por realizar algunos cambios en horarios, como es el caso de Oviedo, que adelanta su Cabalgata a las 17:00 horas, o a recortar recorridos como ocurrirá en Jaén.

Por otra parte, el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) y el de Motril (Granada) han comunicado este domingo que sus Cabalgatas Reales previstas para este lunes se han suspendido debido al aviso por lluvias. Aun así, los más pequeños y sus familias podrán acudir a entregar sus cartas a los Reyes Magos a lo largo de la jornada en recintos cerrados de ambas ciudades.

En Vigo, la Cabalgata de los Reyes Magos sí saldrá el lunes, sobre las 18.00 horas, de la Avenida de Castelao y recorrerá Praza de América, Álvaro Cunqueiro y Camelias, para terminar en la rotonda del Bicentenario, frente a la Praza do Rei. La Cabalgata, que representará la "magia y fantasía", estará formada por 11 carrozas, de las que seis son municipales (Policía Local, Bomberos, Cartero Real y las tres de Melchor, Gaspar y Baltasar). Asimismo, habrá cinco carrozas de empresas colaboradoras y varios grupos de animación.

Al finalizar el recorrido, sobre las 20.00 horas, los Reyes Magos serán recibidos en la Porta do Sol por el alcalde, de quien recibirán las 'llaves de la ciudad'. Como se ha venido haciendo en los últimos años, habrá una versión 'estática' de la Cabalgata por la mañana, instalada en la Avenida de Castelao, y que podrá visitarse de 11.00 a 14.00 horas.

En Ciudad Real, la Cabalgata de Reyes repartirá 6.600 caramelos y 87.000 nubes mientras que en Lorca (Murcia), Melchor, Gaspar y Baltasar 'lanzarán' 32.000 monedas de chocolate durante la cabalgata.

En el caso de Madrid, la cabalgata mantiene su horario previsto para el 5 de enero a las 18:00 horas, e incorporará a personajes literarios como Don Quijote o Julio Verne, en un desfile que tiene como lema 'El saber compartido'. De este modo, además de las tres carrozas reales, la cabalgata de Reyes arrancará con una composición escénica en movimiento que representará la estrella de Oriente, una gran figura luminosa acompañada de constelaciones y ángeles custodios, que dará comienzo al desfile.

La literatura tendrá un papel destacado con una propuesta que convertirá la calle en una gran biblioteca andante para celebrar el placer de la lectura, con personajes universales como Don Quijote y figuras inspiradas en los mundos de Julio Verne, poetas y héroes literarios, acompañados por la música de Swing Engine Marching Band.

Asimismo, las banderas, percusiones y trompetas de la Wallof Sound Marching Band de Wisconsin (Estados Unidos) anunciarán la llegada de la comitiva. En la cabalgata de este año, conformada por alrededor de 2.100 personas, participarán siete compañías nacionales y otras tres internacionales y más de 250 pajes reales.

Además, desde las carrozas de los Reyes Magos se repartirán 1.200 kilos de caramelos sin azúcar durante todo el recorrido, que partirá del paseo de la Castellana hasta el Palacio de Cibeles, poco antes de las 21.00 horas. Como cierre artístico, el mago Jorge Blass sorprenderá al público con un espectáculo concebido en exclusiva para esta celebración.

Este año se han previsto cinco zonas acotadas y señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad, reservadas para personas con discapacidad, especialmente en silla de ruedas y con movilidad reducida, que no puedan acceder al resto de asientos en grada.

En otros puntos de la Comunidad de Madrid, los Reyes recurrirán a otros medios de transporte como el autobús (en el caso de Alcorcón) antes de llegar a sus carrozas.

POR AIRE Y MAR

Por aire llegarán los Reyes Magos al aeropuerto Seve Ballesteros este lunes, donde serán recibidos por el alcalde, Diego Movellán, a su llegada a Cantabria, mientras que Sus Majestades llegarán a las 11.30 horas de este lunes a la Base Naval de Las Palmas de Gran Canaria a bordo de tres embarcaciones.

También por mar llegarán los Reyes Magos este lunes al Portal de la Pau de Barcelona a bordo de las Golondrinas, las clásicas embarcaciones del Puerto, donde serán recibidos por el alcalde, Jaume Collboni.

En Andalucía, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), se prepara la llegada de sus Majestades con el 'Plan Caramelos', dispositivo especial que coordina las fuerzas de seguridad, prevención y servicios públicos ante la salida del Heraldo Real y las tres cabalgatas de Reyes de la ciudad.

En Córdoba, el Cartero Real recorrerá las calles de la ciudad este sábado, desde las 18,00 horas, para "llenarlas del alegría" ante la próxima llegada de los Reyes Magos, en una comitiva que regalará 500 kilos de caramelos, unos 1.000 peluches, 1.200 pelotas de colores y 4.500 juguetes surtidos.

En el caso de Cádiz, el Palacio de Congresos abrirá sus puertas este domingo para que los niños puedan visitar a Sus Majestades y trasladarles personalmente sus deseos de cara a la noche del 5 de enero y en Jerez de la Frontera (Cádiz), la cabalgata prevé repartir 57 toneladas de caramelos y juguetes desde sus 15 carrozas.

El Ayuntamiento de Málaga ha modificado la celebración de las cabalgatas, pasacalles y fiestas de Reyes, previstas inicialmente para este sábado, domingo y lunes, ante la previsión de lluvias de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por lo que algunos desfiles adelantan sus horarios y otros será este sábado.