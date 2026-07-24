Ricardo Martín de Bustamante, nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Archivo - Ricardo Martín, nuevo presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. - JCGARGOLESM - Archivo

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha concluido el proceso electoral en el que ha elegido a Ricardo Martín de Bustamante, consejero de Dragados y de ACS Servicios y Concesiones, como presidente. Asimismo, Luis Villarroya, presidente de Eptisa, ocupará el puesto vicepresidente. En el acto de toma de posición ha intervenido el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha ofrecido "colaboración y diálogo a la nueva junta de gobierno".

Ricardo Martín de Bustamante ha presentado el Plan de Acción 2026-2030 y ha defendido la inversión de 407.000 millones de euros en construcción y conservación de infraestructuras en los próximos 10 años y la incorporación de nuevos modelos de contratación y financiación. También ha abogado porque "en las licitaciones públicas se priorice el criterio de calidad frente al económico". Además, Martín de Bustamante ha defendido la mejora de las retribuciones de los ingenieros de caminos.

El nuevo presidente ha asegurado que la Junta de Gobierno está comprometida en "preservar e impulsar el modelo de solvencia económica, servicios colegiales, avances legislativos e independencia de nuestra institución".

Los vocales electos que conforman, junto con el presidente y el vicepresidente, la nueva Junta de Gobierno son Alejandro Castillo Linares, Carmen de Andrés Conde, Arcadio Gil Puyol, Rita Ruiz Fernández, Carmen Castro Bugallo, Pilar Parra Serrano, Carmen Ruiz Aguinaga, Rosalío Tomás Alonso Peces, Enrique Urcola Fernández-Miranda y Pedro Miguel Rivero Moya.

Ricardo Martín de Bustamante Vega ha sido vicepresidente del Colegio durante el periodo 2020-2026. En la actualidad es miembro del Consejo de Dragados y del de ACS Servicios y Concesiones. Ha desarrollado su carrera profesional en esta empresa constructora cotizada en bolsa, en la que ha sido director de Obra Civil a nivel internacional.

Por su parte, Luis Villarroya Alonso ha sido vocal de la Junta de Gobierno del Colegio en la etapa 2024-2026. Es presidente de la empresa de la ingeniería Eptisa y vicepresidente de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC) y miembro de su Consejo. Ha sido también presidente de Tecniberia.