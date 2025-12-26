Richard Gere se suma a los actores nacionales que ponen voz al resumen informativo del año de RTVE

Carlos del Amor. - RTVE

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El actor Richard Gere, galardonado con el Goya Internacional, se sumará a las voces de actores y actrices nacionales que pondrán voz al resumen informativo del año de RTVE, un programa escrito y dirigido por el periodista Carlos del Amor. El programa se emitirá el 31 de diciembre, en los Telediarios, a las 15 y a las 21 horas en La 1, Canal 24 horas y RTVE Play

El repaso informativo contará además con las voces de Alba Flores, Luis Zahera, Paco León, Álvaro Morte, Blanca Suárez, Susi Sánchez, Juan Diego Botto, Javier Cámara y Petra Martínez que ayudarán a repasar los últimos 365 días. El programa contará además con una actuación musical "muy emocionante y despedidas que llegarán al alma", según RTVE.

Entre 2019 y 2023, José Sacristán, José Coronado, Blanca Portillo, Luis Tosar y Lola Herrera dieron vida a cada uno de los años que terminaba. El guion cambió a partir del año pasado, con un casting supervisado por Pedro Almodóvar en el que figuras de la interpretación optaban al papel protagonista.