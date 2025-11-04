RJB-CSIC presenta la exposición 'Jara de Cartagena' que muestra la recuperación de esta planta en "situación crítica"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) ha presentado la exposición 'Jara de Cartagena', que muestra la recuperación de la única planta española en "situación crítica", según ha informado la institución. La muestra se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero de 2026 en la 'Sala de Exposiciones Mª Teresa Tellería' del RJB-CSIC.

La 'jara de Cartagena' ('Cistus heterophyllus subsp. carthaginensis') ha llegado a ser la planta más amenazada de la flora ibérica y una de las más vulnerables de Europa. Tan solo se conocen pequeñas poblaciones naturales en Cartagena y Valencia, habiéndose descubierto recientemente también en el Archipiélago de Cabrera.

La hibridación de buena parte de sus individuos con la jara blanca (C. albidus), la destrucción de su hábitat en la sierra minera de Cartagena y la imposibilidad de reproducción de la especie en la Comunidad Valenciana llevaron a esta cistácea al borde de su extinción hace apenas una década, como señalan desde el RJB-CSIC.

En 2018 fue declarada como especie "en situación crítica" por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, convirtiéndose en la primera planta incluida en la lista de especies más amenazadas de España que requieren medidas urgentes de conservación para evitar su desaparición irreversible.

A raíz de esta declaración, el Ministerio, junto con las comunidades autónomas de Murcia y la Comunidad Valenciana, promovió la creación de un grupo de trabajo especializado y la movilización de recursos económicos y científicos, con la colaboración de universidades y centros de investigación. En 2022, la especie fue descubierta en la isla de Cabrera, lo que motivó que también las Islas Baleares se sumaran al compromiso de conservación.

Una iniciativa destacada ha sido el estudio integral de la filogeografía y genómica de las poblaciones de C. heterophyllus en el contexto del clado de jaras de flores rosas, realizado por el Real Jardín Botánico y la Universidad Autónoma de Madrid.

Esta acción, en la que han trabajado los investigadores y técnicos del RJB-CSIC Pablo Vargas, Mario Fernández-Mazuecos, Ana Otero, Alberto J. Coello y Emilio Cano, se diseñó con el objetivo de dilucidar las relaciones genéticas entre las poblaciones norteafricanas e ibero-baleáricas de C. heterophyllus, a partir del genotipado por secuenciación (GBS) de un muestreo representativo de poblaciones para su área de distribución completa (Marruecos, Argelia y España).

Siete años después, gracias a este esfuerzo coordinado, la jara de Cartagena está más lejos de la extinción y los investigadores constatan una regeneración de su población natural, miles de semillas almacenadas en bancos de germoplasma, centenares de plantas en centros de conservación y nuevas poblaciones establecidas en la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.

Por ello, esta exposición itinerante tiene como objetivo mostrar la evolución de esta especie única y en peligro crítico, así como los avances logrados en su conservación desde la creación, en 2018, del Grupo de Trabajo sobre Situación Crítica de la Jara de Cartagena.

La iniciativa, impulsada por la Región de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena, busca acercar tanto al público general como especializado (en los ámbitos local, regional y nacional) las acciones realizadas, las metodologías de trabajo, los avances en el rescate de la especie y los conocimientos adquiridos a lo largo de los proyectos de recuperación desarrollados, especialmente en la Región de Murcia.

MATERIALES DIVULGATIVOS Y EDUCATIVOS

La exposición incluye diversos materiales divulgativos y educativos que permiten conocer la problemática de la especie y las acciones emprendidas para su protección con un álbum ilustrado (con un formato de cuaderno de campo de 44 páginas, que combina ilustraciones detalladas y textos sencillos que facilitan la comprensión de la situación crítica de la jara de Cartagena, sus amenazas y las estrategias para su conservación) y seis roll-ups temáticos, que abordan de forma estructurada aspectos botánicos e históricos, instrumentos legales de protección, estudios genéticos, y acciones de conservación en Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

También incluyen una infografía ilustrada, basada en un estudio filogeográfico que representa de forma visual la diversidad genética de la especie, el origen de sus poblaciones y la reevaluación taxonómica de la subespecie carthaginensis; el cuento infantil 'Descubre la jara de Cartagena', para sensibilizar al público más joven, el vídeo de animación en 2D --pensado para su difusión en web, YouTube y redes sociales--, materiales impresos complementarios (álbum, cuento, infografía y ficha identificativa), que estarán disponibles gratuitamente para los visitantes.