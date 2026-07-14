Rosa Montero, ganadora de la XLIII edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo - ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS EUROPEOS

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La escritora y periodista Rosa Montero ha resultado ganadora de la XLIII edición del Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, que otorga la Asociación de Periodistas Europeos, según ha informado la organización.

El jurado ha destacado que Rosa Montero "es una periodista total". "Reportera, entrevistadora, columnista y escritora, se ha erigido como una de las voces más libres y respetadas del periodismo en habla española. Incansable en la crítica al poder y con una visión profunda y humana de la actualidad, Montero representa a una generación de mujeres periodistas que, por su coraje y profesionalidad, se han vuelto un ejemplo a imitar para todos los informadores", subraya.

Asimismo, asegura que la ganadora del XLIII Premio Cerecedo es también una de las plumas más brillantes, tanto por sus libros, como sus reportajes y entrevistas, que ha dado la lengua española en décadas".

El jurado encargado de otorgar el Premio ha estado presidido por María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, e integrado por Fran Sevilla, periodista de RNE, enviado especial a conflictos bélicos, premiado en la XLII edición; Rubén Amón, columnista de El Confidencial y colaborador de Onda Cero y Antena 3, premiado en la XXXV edición; Ángeles Blanco, vicepresidenta de la Asociación de Periodistas Europeos y presentadora del informativo de noche de Tele 5; José Luis Fajardo, pintor; Carlos Franganillo, director de Informativos de Telecinco, premiado en la XLI edición; y Javier García Vila, director de Europa Press.

Igualmente, formaban parte del jurado Jan Martínez Ahrens, director de El País; Jesús Morales, director de 20 minutos; Carmen Morodo, directora adjunta de La Razón; Juan de Oñate, director de la Asociación de Periodistas Europeos; Nativel Preciado, periodista, premiada en la IV edición; Paula Puyoles, directora de Comunicación de BBVA; Karina Sainz Borgo, escritora y periodista de ABC; Encarna Samitier, presidenta de la Asociación de Periodistas Europeos y presidenta de 20 minutos; Agustín Valladolid, colaborador de Vozpópuli; y Vicente Vallés, director de Noticias 2 de Antena 3, premiado en la XXXVII edición. Miguel Ángel Aguilar, secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos, actuó como secretario sin voto.

El Premio de Periodismo Francisco Cerecedo lo convoca anualmente la Asociación de Periodistas Europeos bajo el patrocinio del BBVA. Está dotado con 24.000 euros y una medalla diseñada por el escultor Julio López Hernández. El Rey Felipe VI, presidente de Honor de la APE, presidirá la ceremonia de entrega del premio en fecha que se anunciará en su momento.

Rosa Montero se une a una nómina de premiados integrada por Fran Sevilla, Carlos Franganillo, Carlos Alsina, Pilar Bonet, Anne Applebaum, Vicente Vallés, Javier Cercas, Rubén Amón, Florencio Domínguez, Claudio Magris, Félix de Azúa, José Antonio Zarzalejos, Xavier Vidal-Folch, Michael Ignatieff, Miguel Mora, Pepa Bueno, Enric González, Bárbara Probst Solomon, Soledad Gallego-Díaz, Sylvain Cypel, Juan José Millás, Antonio Tabucchi, Iñaki Gabilondo, Soledad Alameda, Walter Haubrich, Arcadi Espada, Adam Michnik, Jon Juaristi, Fernando Savater, Carmen Rico-Godoy, Francisco Umbral, Manuel Vicent, 'El Roto', Eduardo Haro Tecglen, 'Chumy-Chúmez', Maruja Torres, Raúl del Pozo, Juan Cueto, Nativel Preciado, José Antonio Novais, Javier Pradera y Rafael Sánchez Ferlosio.

Periodista y escritora, Rosa Montero inició su carrera profesional en la prensa durante la década de 1970 y desde 1976 desarrolla su labor en el diario El País, donde durante cinco décadas ha abordado la información política, social y cultural, además de cultivar de forma continuada el periodismo de opinión y la entrevista.

Su trabajo periodístico se ha caracterizado por la combinación de reportaje, análisis y reflexión con una amplia producción de columnas y entrevistas a personalidades de los ámbitos político, científico, cultural y social.

Paralelamente, ha desarrollado una extensa carrera literaria como novelista y ensayista, con una obra traducida a numerosos idiomas. Es autora de novelas como Te trataré como a una reina, La hija del caníbal, Historia del Rey Transparente, La ridícula idea de no volver a verte y la serie protagonizada por la detective Bruna Husky, entre otras.