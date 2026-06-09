La RSCE lanza la campaña 'Tu perro no entiende de agostos' para prevenir el abandono de perros en verano. - RSCE

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha lanzado este martes su campaña de verano contra el abandono de perros bajo el lema 'Tu perro no entiende de agostos. No lo abandones', una llamada a planificar las vacaciones "teniendo en cuenta a los animales que forman parte del hogar y de la familia".

En este sentido, la organización recuerda que en los meses estivales se concentra "casi una tercera parte de los abandonos de perros en España, coincidiendo con el periodo de mayor movilidad, viajes y desplazamientos familiares". "La planificación de las vacaciones y los desplazamientos es un factor que está detrás del 32% de los abandonos y que cobra especial relevancia durante el verano", ha lamentado.

En su opinión, hay que planificar qué pasará con el perro durante las vacaciones "al igual que se reserva el alojamiento o se organiza el transporte ya que "tener perro implica una responsabilidad durante todo el año". Por ello, incide en que "siempre que sea posible, la primera opción es viajar con él, aprovechando la oferta creciente de alojamientos, apartamentos, campings, casas rurales y destinos pet friendly".

Cuando esto no sea viable, apuntan a la posibilidad de recurrir a familiares o personas de confianza o, a falta de ellos, a cuidadores profesionales, guarderías de día o residencias caninas, lo cual supone un gasto extra que también hay que planificar.

"Mantener a un perro supone un gasto medio de 105 euros al mes, alrededor de 1.200 euros al año, una cifra que varía en función de su tamaño, alimentación, atención veterinaria y necesidades específicas. A esa previsión deben sumarse también los periodos vacacionales, porque viajar con él, contratar un cuidador o reservar una residencia canina también son parte del compromiso de convivir con un animal". recalca.

Aún así, reconoce que "más de la mitad" de los propietarios opta por viajar con su mascota en vacaciones, mientras que "cerca de un tercio" decide dejarla con familiares, amigos o en una residencia canina, según datos sobre hábitos de viaje con animales de compañía.

El presidente de la RSCE, José Miguel Doval, destaca que "un perro no entiende de calendarios, reservas ni agostos". "Entiende de vínculo, familia y cuidado. Por eso queremos recordar que las vacaciones se pueden organizar de muchas formas, pero siempre con previsión y nunca a costa del abandono", subraya.