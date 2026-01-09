RSF pide protección internacional para Diego Andrés Rosa Rosales, periodista salvadoreño detenido en España

Archivo - El presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele y la primera dama salvadoreña, Gabriela Rodríguez, en el Palacio Nacional, a 1 de junio de 2024, en El Salvador (San Salvador). Su Majestad el Rey ha viajado a San Salvador, acompañado por la sec - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha expresado su "máxima preocupación" por la detención del fotoperiodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales en Sevilla el pasado 2 de enero y ha pedido a las autoridades españolas que prioricen la protección internacional solicitada por el periodista.

La Policía Nacional detuvo el pasado viernes en la capital hispalense al fotoperiodista salvadoreño en cumplimiento de una orden de arresto de Interpol solicitada por el Gobierno de Nayib Bukele. Al día siguiente, la Audiencia Nacional ordenó su puesta en libertad provisional, a la espera de una eventual solicitud de extradición por parte de El Salvador, que debería presentarse durante los próximos 40 días.

En un comunicado, RSF ha señalado que la "maniobra" del Gobierno de Nayib Bukele constituye un "claro abuso de los mecanismos de cooperación policial internacional con el fin de perseguir a un periodista en el exilio".

Diego Andrés Rosa Rosales, de 25 años, inició su carrera profesional en 2020 y ha colaborado con medios como el diario 'La Prensa Gráfica', los digitales El Faro e Infodemia, y la emisora Radio YSUCA, cubriendo temas de política, sociedad y derechos humanos.

Según Reporteros Sin Fronteras, a lo largo de 2025, el periodista "sufrió acciones sistemáticas de acoso y vigilancia policial" --que denunció ante la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)--, que incluyeron visitas de agentes a su domicilio, denuncias anónimas y amenazas. "Este patrón de hostigamiento le obligó a abandonar El Salvador el pasado mes de septiembre", ha detallado.

Semanas después de la huída del país, como sostiene la ONG, el fotoperiodista, su hermano (en Argentina) y su madre (en Bolivia) recibieron una notificación de un órgano judicial de El Salvador en la que se les imputaba supuestos cargos de "hurto por medios informáticos" y "agrupaciones ilícitas", una figura penal "muy utilizada en el actual régimen de excepción vigente desde marzo de 2022".

"La Fiscalía de El Salvador, controlada por el poder Ejecutivo, ha iniciado en mi contra y contra miembros de mi familia un proceso infundado, que presenta graves violaciones al debido proceso y una manifiesta ausencia de pruebas que sustenten la acusación, tal como ha ocurrido en otros casos ampliamente documentados en el país", ha dicho Diego Rosales a RSF España.

Por estas razones, expresa su "temor fundado", así como el de su familia, de "regresar a El Salvador y quedar sometidos a un sistema judicial cooptado y a un sistema penitenciario en el que organizaciones de derechos humanos han documentado tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, graves violaciones a derechos fundamentales y muertes de personas bajo custodia estatal, en un contexto en el que la privación de libertad implica una amenaza directa y concreta a la vida, quedando en la incertidumbre únicamente las circunstancias en que dicho daño podría materializarse".

La sección española de RSF está en contacto con el fotoperiodista y con su entorno desde su detención, que denunció inmediatamente en sus canales y ante los medios nacionales.

"La detención de Diego Andrés Rosa Rosales no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de criminalización de la crítica y del trabajo periodístico que pone en riesgo a quienes informan sobre hechos de interés público", ha manifestado Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta RSF España.