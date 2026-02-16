RTVE acuerda con UGT, SI y USO convertir sus sedes en Andalucía y Valencia en centros de producción

El presidente de RTVE, José Pablo López, y UGT, SI y USO han firmado este lunes un acuerdo para impulsar la producción interna en la Corporación pública, así como para iniciar el proceso de conversión de los Centros Territoriales de Andalucía y Valencia. - RTVE

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de RTVE, José Pablo López, y UGT, SI y USO han firmado este lunes un acuerdo para impulsar la producción interna en la Corporación pública, así como para iniciar el proceso de conversión de los Centros Territoriales de Andalucía y la Comunidad Valenciana en Centros de Producción.

Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha detallado que el acuerdo ha sido suscrito por el secretario general de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), Miguel Ángel Curieses; el secretario general del Sindicato Independiente (SI), José Miguel Martínez; y el secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO) José Carlos López.

López ha afirmado que el acuerdo "supone la consolidación de la apuesta por la estructura territorial dentro de RTVE". "Agradezco a los sindicatos, UGT, SI y USO que se hayan unido a esta apuesta para comenzar una etapa de reorganización que nos permita avanzar en la internalización de parte de nuestros magacines en función de los recursos que vayamos teniendo en cada momento. Creo que es un primer paso muy importante y a partir de ahora nos ponemos a trabajar con el objetivo de que el 30 de junio podamos presentar resultados concretos a la plantilla de RTVE", ha indicado.

Según Miguel Ángel Curieses, "es una apuesta por una estructura territorial sólida que, además, se abre a que otros Centros Territoriales puedan pasar a ser Centros de Producción". Además, el representante de UGT ha destacado que RTVE sigue "aumentando en producción propia con el Canal Cultura, una gran apuesta de servicio público".

Desde el Sindicato Independiente (SI), José Miguel Martínez ha destacado que supone "una reclamación histórica para estos dos centros y para toda la estructura territorial, para que puedan aportar a la producción de la cadena según las necesidades vayan mandando".

José Carlos López, de Unión Sindical Obrera (USO), considera que "es un principio para apoyar la producción propia interna", que es un eje de su política sindical, y "la capacidad de que todos los Centros Territoriales puedan emitir sus programas, no solo informativos, sino hacer de verdad magacines y programas que cumplan con el objetivo de servicio público en cada territorio".

RTVE y sindicatos defienden la necesidad de avanzar hacia una mayor producción propia interna de los espacios magacines, "de forma progresiva, realista y ordenada", en un proceso que "deberá tener en cuenta las condiciones técnicas, organizativas, formativas y de plantilla necesarias para su correcta implantación".

Para ello, el Consejo de Administración de RTVE ha aprobado la realización de un estudio que permita disponer de datos verificables sobre la plantilla de información y contenidos de RTVE que será el punto de partida para el análisis de la situación.

DESCONEXIONES TERRITORIALES EN LA 2

En cuanto a la transformación de los centros territoriales, se prevé el refuerzo de su capacidad para la producción de informativos territoriales, incluidos fines de semana y festivos, así como programas informativos especiales en función de la actualidad; y el desarrollo técnico necesario para posibilitar desconexiones territoriales en La 2 y la puesta en marcha de nuevos proyectos de contenidos de proximidad. "Una vez asegurada esa capacidad, se estudiará la producción de un magacín verpertino para cada una de ellas", ha indicado.

El proceso también contempla el fortalecimiento de la producción territorial en RNE, especialmente en fines de semana; y el dotación progresiva de los medios técnicos y de la plantilla necesaria. "El modelo de conversión podrá extenderse progresivamente a otros Centros Territoriales que reúnan condiciones técnicas, organizativas y de plantilla adecuadas", ha subrayado.

Respecto a la plantilla, RTVE se compromete a analizar, junto con la representación sindical y conforme a las tasas reconocidas a RTVE, las necesidades de plantilla, la reorganización de equipos y los refuerzos necesarios. También a impulsar planes de formación y reciclaje profesional a través de RTVE Instituto.

El desarrollo y seguimiento de los compromisos se realizará en el seno de la Mesa de Producción de RTVE, como espacio de trabajo compartido entre la Dirección y la representación de las personas trabajadoras.

La implantación de las medidas se realizará de forma gradual y con evaluaciones periódicas conjuntas. La primera fase de este proceso gradual debería iniciarse no más tarde del 1 de julio de 2026, "siempre que se hayan alcanzado las condiciones necesarias", ha manifestado.