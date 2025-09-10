RTVE estrena en Torrespaña una Mesa Central que agrupa a los responsables de informativos de televisión, radio y digital

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha estrenado en la redacción de Torrespaña una Mesa Central que agrupa por primera vez a responsables de todos los formatos de los informativos de RTVE (televisión, radio y digital).

El objetivo, según ha detallado la Corporación pública, es "ejercer la labor de servicio público en todos aquellos formatos que los ciudadanos eligen para informarse, conscientes de que los hábitos de consumo de información han cambiado".

En este sentido, RTVE ha indicado la Mesa Central facilitará la coordinación de unos servicios informativos que "trabajan para ser referentes en todas y cada una de las ventanas informativas". Además, ha señalado que la iniciativa permitirá "aunar esfuerzos, sacar un mayor partido de los recursos y amplificar la gran capacidad de producción de contenidos informativos que tiene RTVE, teniendo en cuenta la singularidad de cada formato".

La Corporación pública ha explicado que esta iniciativa se enmarca en la primera fase del proceso de convergencia informativa impulsada por la nueva dirección de informativos de RTVE.

A uno y otro lado de la Mesa de la Mesa Central se sitúan las ediciones de los Telediarios y el Canal 24 Horas; entre ambas, responsables de Digital, RNE y Producción, junto a la Jefatura de Redacción, figura encargada de establecer flujos de trabajo y conexiones entre los distintos espacios informativos.

En torno a la Mesa Central se distribuyen las áreas de los servicios informativos, reforzadas con puestos clave de la redacción Digital: RTVE Noticias, RTVE Play, Redes Sociales y YouTube. Los Centros Territoriales también cuentan con una ubicación destacada en esta nueva redacción, con un puesto que permite la comunicación continua y fluida con las ediciones de los Telediarios y del Canal 24 horas, RNE y Digital.