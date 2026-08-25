RTVE graba por primera vez el interior de las criptas de Cuelgamuros para un documental que presentará en San Sebastián

Fotograma del documental ‘Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible’, de Belén Alonso y Manuel Diéguez. - RTVE

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

RTVE estrenará el próximo 22 de septiembre en el 74º Festival de San Sebastián el documental 'Cuelgamuros: entre lo difícil y lo imposible', que recoge las primeras imágenes grabadas por una cámara de televisión en el interior de las criptas de Cuelgamuros, donde yacen más de 33.800 víctimas de la Guerra Civil. La cinta podrá verse posteriormente en RTVE.

Según ha informado la cadena pública, con motivo del documental que cuenta con guion de Belén Alonso y realizado por Manuel Diéguez, RTVE se ha convertido en el "primer y único medio en el mundo" que ha accedido a las criptas para grabar el estado actual del lugar, cuyas estancias permanecen cerradas desde hace casi seis décadas.

Las criptas del antiguo Valle de los Caídos, hoy Cuelgamuros, albergan unas 12.000 víctimas sin identificar, la mayoría combatientes de la Guerra Civil trasladados a partir de 1959 desde fosas comunes y cementerios de distintos puntos de España. Los cuerpos llegaron en más de 11.000 cajas, algunas individuales y otras colectivas, y no se encuentran enterrados bajo el suelo de la basílica, sino emparedados tras los muros de las ocho capillas del recinto.

RTVE ha señalado que, hasta ahora, las únicas imágenes conocidas del interior de las criptas correspondían a unas fotografías en blanco y negro tomadas en 1959 durante la llegada de las primeras cajas a la basílica, ya que el NO-DO nunca mostró el traslado de las víctimas. Según la cadena, distintos medios de comunicación y productoras habían solicitado acceder a las criptas en los últimos años sin conseguirlo.

El rodaje se ha desarrollado en condiciones que RTVE ha calificado de "especialmente complejas", en espacios de apenas seis metros de ancho por doce de largo, con una humedad de hasta el 90%, ausencia de luz natural y presencia de restos fuera de las cajas, lo que implica un riesgo biológico de nivel 2 sobre una escala de 4 y obliga al uso de equipos de protección.

En algunos momentos, según ha explicado la cadena, la única opción fue instalar pequeñas cámaras en el techo de las criptas para registrar el trabajo del equipo forense sin interferir en sus tareas.

"El resultado sitúa al espectador en el interior de este espacio y le acerca, sin artificios, al trabajo que se desarrolla allí. De esta forma, se aprecian el peso del lugar, la crudeza, la incomodidad, pero también los momentos de alegría ante los hallazgos", ha expresado RTVE.

Las imágenes se han grabado en la capilla del Santo Sepulcro, donde se ha instalado un laboratorio forense y donde se concentra el mayor número de víctimas, más de 18.000. Desde 2023, el equipo forense trabaja para localizar e identificar a 214 personas entre los miles de restos depositados en Cuelgamuros, un proceso que, según RTVE, llegó a considerarse "prácticamente imposible" hasta la localización de la primera caja.

El documental forma parte de DocumentaRTVE, área dirigida por Ángela G. Miranda e integrada en la Dirección de Expansión Audiovisual de RTVE, liderada por Josep Vilar. La producción, que utiliza recursos propios de los Servicios Informativos de la cadena, combina la información con nuevas fórmulas de narración audiovisual e incorpora imágenes del archivo histórico de RTVE.