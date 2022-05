RTVE llama a los partidos políticos a no "apropiarse" del éxito de España en Eurovisión: "El país entero ha ganado"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Pérez Tornero, ha rechazado este martes el "apropiarse, cualquier partido o cualquier ideología", del éxito de España en el Festival de Eurovisión 2022, porque es algo "colectivo, que ha celebrado la mitad de los españoles en la calle".

"No ha habido distingos, ni de derechas ni de izquierdas", ha indicado el presidente en su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, celebrada este martes en el Senado.

Pérez Tornero se expresaba así a preguntas del diputado de VOX Manuel Mariscal, quien ha felicitado a los trabajadores de RTVE por su labor en el certamen y ha criticado que "la izquierda intentó boicotear" la candidatura de Chanel, "exigiendo a esta Cámara que investigase el proceso de selección".

"El país entero ha ganado. No vale la pena hacer apropiación de ningún partido, ninguna ideología, de algo que es una victoria de todos", ha replicado el presidente de RTVE, que ha felicitado a todos los trabajadores implicados en la organización del Benidorm Fest, así como del propio concurso europeo.

SANFERMINES, REPORTAJES Y APP TAURINA

En relación con la programación, el diputado del PP Eduardo Carazo ha pedido al máximo responsable de la Corporación pública que "cumplan íntegramente lo que la Cámara le solicitó hace un año y vuelvan a retransmitir festejos taurinos". En este sentido, Pérez Tornero ha informado de que se van a retransmitir los Sanfermines, "determinados reportajes" sobre tauromaquia en horario no infantil, así como que están trabajando en una app que aglutine los contenidos relacionados con la tauromaquia.

Por su parte, el senador del PNV Luis Uribe-Etxebarria le ha interpelado en relación con la parrilla de verano y Pérez Tornero ha explicado que este periodo estival se van a "potenciar" los Sanfermines, deportes como el Tour de Francia o la Vuelta Ciclista a España; cine europeo, español e independiente; y a los Centros Territoriales. "Hay mucho cine que tenemos en stock", ha remarcado, para después añadir que ha dado instrucciones para "lanzar apuestas" en verano y "probar", porque la "apuesta fuerte" llegará a partir de septiembre.

"NO EXISTEN INFORMES" SOBRE PROFESIONALES

La diputada de Más País-Equo, Inés Sabanés, ha querido saber si la Dirección de RTVE tiene constancia de la existencia de informes sobre profesionales como Ana Bosh o Xabier Fortes.

"No tenemos constancia de ningún informe de carácter ideológico o de cualquier otro tipo que menoscabe la independencia profesional. Los únicos informes son los informes laborales, los informes médicos que están sujetos a la legislación vigente y que pueden ser consultados por cada uno de los implicados. Insisto más claramente. No, no existen esos informes", ha asegurado el presidente, para después señalar que "la tergiversación en este caso es muy clara".

Desde Ciudadanos, el parlamentario Miguel Ángel Gutiérrez ha querido conocer "las medidas previstas para mejorar la transparencia en la asignación de salarios de los directivos de la Corporación RTVE" y ha señalado que en algunos casos hay "confusión" y "falta de datos".

En este caso, Pérez Tornero ha defendido que los salarios de la alta dirección "están marcados por ley y son conocidos", mientras que los de los demás directivos corresponden a una normativa vigente en RTVE "que se ha seguido escrupulosamente". "No hay, por tanto, ninguna ocultación de ningún dato en absoluto. Son claros, transparentes y están al alcance de todos", ha enfatizado.

CASA REAL: "RIGOR Y PULCRITUD"

En su intervención, el diputado de ERC Gerard Álvarez ha criticado la falta de imparcialidad, a su juicio, cuando se informa sobre la Casa y la Familia Real. Sin embargo, Pérez Tornero ha asegurado que en RTVE se trabaja "con rigor y con pulcritud, con humildad también por distinguir casos y cosas, y no mezclarlos".

Macarena Montesinos, del Grupo Parlamentario Popular, ha recordado que el mes pasado ya le trasladaron su "desconfianza y preocupación" sobre los perfiles elegidos para dirigir los servicios informativos como para el área de contenidos y ha insistido en que han suscitado "reticencias justificadas". "Lamentablemente el sectarismo, cada vez, está más imperante", ha manifestado, mientras que Pérez Tornero ha reiterado toda su confianza en la profesionalidad de los nuevos directivos.

"CIERTA RESISTENCIA AL CAMBIO" EN RTVE

Desde el PSOE, el senador Jesús Martín ha preguntado sobre el plazo previsto para finalizar el cambio estructural que el presidente ha venido anunciando en sus comparecencias. Pérez Tornero ha dicho que, a partir de la próxima temporada, habrá cambios en programación y de imagen "bastante significativos". Además, ha indicado que está habiendo "una cierta resistencia al cambio", pero ha asegurado que "la profesionalidad de muchos trabajadores y trabajadores está siendo el motor necesario".

El senador Antonio Martínez ha preguntado sobre la forma de afrontar desde la televisión pública las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía. Según el presidente, el plan de cobertura aún no está presentada, pero aspiran a poder celebrar debates electorales y efectuar 'cara a cara' con los líderes políticos, y ofrecer la "máxima información posible".