RTVE se prepara para la nueva etapa de la TDT con La 2 en Ultra Alta Definición y RNE Accesible

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La TDT, la principal plataforma de consumo televisivo en España, inicia una nueva etapa de evolución tecnológica que supondrá el incremento de la oferta de RTVE, con la llegada de La 2 en Ultra Alta Definición (UHD) y el nuevo servicio RNE Accesible.

La corporación ha recordado que el próximo 5 de noviembre será necesario resintonizar los televisores compatibles para acceder a las nuevas emisiones y servicios asociados. No obstante, la mayoría de los canales seguirán disponibles en Alta Definición (HD).

RTVE ofrece La 1 UHD en la TDT desde febrero de 2024, y el próximo 5 de noviembre comenzará la implantación del estándar tecnológico DVB-T2, un avance que permitirá mejorar significativamente la experiencia de visualización y ampliar progresivamente la oferta de canales en UHD.

Gracias a esta implantación, RTVE iniciará las emisiones de La 2 en Ultra Alta Definición (UHD) y lanzará RNE Accesible. Tanto en La 1 UHD como en La 2 UHD la audiencia disfrutará de imágenes más nítidas, colores más precisos y una experiencia sonora más inmersiva.

RNE Accesible, hasta ahora denominado RNE para todos , será el primer servicio de accesibilidad de radio a través de la TDT del mundo dirigido a personas con discapacidad auditiva. Les permitirá seguir la programación de Radio Nacional de España mediante subtitulado y lengua de signos a través de la TDT.

Además, podrán ver en pantalla lo que ocurre en el estudio principal de Radio Nacional y disfrutar así de una experiencia accesible, inclusiva y más atractiva.

Para seguir disfrutando de toda la oferta de canales de la TDT, únicamente será necesario resintonizar el televisor el próximo 5 de noviembre. Además, los televisores compatibles con DVB-T2 y UHD tendrán acceso a las nuevas emisiones de La 1 UHD, La 2 UHD y RNE Accesible.

La TDT constituye una realidad social consolidada en España y sigue siendo la principal plataforma de acceso a la televisión en abierto. Actualmente, cerca del 80% del consumo televisivo se realiza a través de esta plataforma.

En el caso de RTVE, la cobertura alcanza a más del 99% de la población española. La resintonización prevista para el 5 de noviembre y el inicio de las emisiones UHD en un múltiple digital marcan el comienzo de la primera fase contemplada en el vigente Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, que prevé la migración progresiva de todos los canales de la TDT a la Ultra Alta Definición.

Con este proceso, la TDT continúa evolucionando para ofrecer una mayor calidad de imagen y sonido a los ciudadanos, al tiempo que refuerza su papel como plataforma de televisión en abierto universal, gratuita y con vocación de permanencia a largo plazo en España.