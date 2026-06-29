RTVE se une al Comité de Emergencia Español para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela

Terremoto en Venezuela - Iris Estrada / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

RTVE se ha unido a la campaña de ayuda humanitaria lanzada por el Comité de Emergencia Español, con el objetivo de colaborar y conseguir fondos para apoyar a las miles de personas afectadas por los terremotos que el pasado 24 de junio sacudieron el norte de Venezuela.

Los seísmos, de magnitud 7.2 y 7.5, han afectado principalmente a la zona de La Guaira, donde la situación es especialmente crítica, según ha informado la corporación.

Los últimos datos elevan a 1.430 las personas fallecidas, al menos 3.238 heridos y 3.142 familias sin hogar tras los seísmos, si bien las cifras de víctimas y de personas damnificadas siguen en aumento a medida que avanzan los equipos de rescate. Además, importantes infraestructuras, edificios, hospitales y escuelas han quedado devastados.

Los grandes daños personales y materiales causados por los terremotos hacen necesaria la actuación humanitaria en diversos ámbitos, lo que incluye proporcionar alojamiento seguro para las familias cuyas viviendas han quedado dañadas o inhabitables, garantizar el acceso a agua potable, saneamiento e higiene y materiales de primera necesidad como mantas o ropa, asegurar la atención sanitaria, traslado a clínicas móviles, personal y material médico y la continuidad educativa para los niños y niñas. Además, es imprescindible ofrecer apoyo psicosocial frente al miedo, la incertidumbre y las pérdidas.

Por ello, las ONG que forman parte del Comité de Emergencia Español (Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision) se unen bajo una misma voz y un mismo propósito: lanzar un llamamiento de ayuda y recaudar fondos para las personas afectadas por estos terremotos.

La colaboración puede realizarse por diferentes vías: SMS con la palabra 'JUNTOS' al 28014 (coste y valor del donativo de 1,2 euros); llamando al 900 595 216; a través de bizum al 02076; Transferencia bancaria a ES24 2100 5731 7202 0035 4082; o a través de la web 'https://www.comiteemergencia.org/emergencias/terremoto-venez...'.