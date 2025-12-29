RTVE volverá a emitir este jueves los saltos de esquí de Año Nuevo, que no se veían en abierto en televisión desde 2011

Una imagen de los saltos de esquí del año 2020 - RTVE

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

RTVE recupera una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero que no se veían en abierto en televisión desde 2011.

La corporación ha destacado que, más allá de su importancia en el calendario deportivo -se trata de la segunda prueba de las cuatro que forman el Circuito de los Cuatro Trampolines-, supone un acontecimiento social que formó parte de la vida de los españoles desde 1962 y durante 50 años junto al concierto de Año Nuevo.

Esta competición se creó en 1952 y en esos primeros años sólo contaba con la participación de saltadores alemanes y austríacos. Se celebra desde entonces en el Estadio Olímpico de Garmisch, que albergó el desfile de atletas de los Juegos Olímpicos de invierno de 1936, los cuartos de la historia.

Actualmente los favoritos son los eslovenos Prevc y Lanisek; el japonés Kobayashi; y los austríacos Kraft, Hoerl y Tschofenig, que ya ganó la prueba en 2025 y también la Copa del Mundo.

Quién ya fuera comentarista de las últimas ediciones, el periodista Paco Grande, volverá a ser el narrador en esta edición acompañado de Pablo Egea.

Los Saltos de Garmisch-Partenkirchen se encuentran entre las competiciones deportivas más vistas del mundo. RTVE volverá a ser referencia para los espectadores de los deportes de invierno a partir de los primeros días de febrero con los Juegos Olímpicos de Milano-Cortina que van a contar con una completísima cobertura en las distintas ventanas de RTVE.