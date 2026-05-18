Rubén Cruz, premio 'Lolo de Periodismo Joven' por su trabajo "honesto" y "al lado de los que no tienen voz"

El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones sociales, Monseñor Lorca Planes, hace entrega del XVII Premio 'Lolo'de Periodismo Joven' al redactor jefe de la revista 'Vida Nueva', Rubén Cruz. - UCIPE

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones sociales, Monseñor Lorca Planes, ha hecho entrega este domingo del XVII Premio 'Lolo de Periodismo Joven' al redactor jefe de la revista 'Vida Nueva', Rubén Cruz, por su reivindicación de un periodismo "honesto" y "al lado de los que no tienen voz".

El galardón, otorgado por la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIPE) reconoce la trayectoria del periodista en una ceremonia celebrada en la Universidad Francisco de Vitoria, según ha señalado la organización.

Durante el acto, Cruz aseguró que recibe este reconocimiento no solo a título personal, sino para todos sus compañeros, explicando que en la revista en la que trabaja "demuestra cada día que se puede hacer un periodismo digno, amable, comprometido, pero, sobre todo, honesto".

COMUNICACIÓN "MÁS HUMANA"

En este sentido, defendió que se "necesita una comunicación más humana" para continuar trabajando "al lado de los que no tienen voz". Además, recordó que este premio se hace posible tras la entrevista concedida por el Papa Francisco a 'Vida Nueva', en la que el Pontífice pidió al equipo ser "creativos".

Por su parte, UCIPE ha valorado la "visión estratégica y compromiso con la innovación" de Cruz, destacando su liderazgo en la transición del medio hacia un "ecosistema digital sostenible" mediante el desarrollo de podcasts, newsletters y la potenciación de las redes sociales.

Durante el acto, Lorca Planes instó al premiado a tener "coraje y valentía" para que, a pesar de las dificultades, no se canse nunca. Asimimso, recordó la figura del beato Lolo como ejemplo de "transmisor de la verdad, con cariño y a pesar de las limitaciones físicas".

El evento contó con la presencia del presidente de UCIPE, Jose María Legorburu, y el director territorial de los Legionarios de Cristo, Javier Cereceda y se celebró tras una Eucaristía retransmitida por 'La 2' de 'TVE'.

La entrega coincidió con la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, en la que el prelado recordó en su homilía que los comunicadores están llamados a ser "la voz de Dios en el mundo" y a promover el encuentro frente a la "superficialidad" y la "manipulación de lo digital"