'Rueda la letra' llega a Telecinco el lunes de 19.00 a 20.00 horas con Carlos Sobera y 'La Rueda' como prueba final

Presentación de Rueda la letra de Telecinco con Carlos Sobera - MEDIASET

VILLAVICIOSA DE ODÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Rueda la letra', el nuevo concurso de Telecinco, se estrenará el próximo lunes 7 de septiembre con la emblemática prueba del rosco como final, renombrada como 'La Rueda', "la prueba más importante, históricamente hablando, de todos los concursos de la televisión".

Así lo ha anunciado este jueves el director de Producción de Contenidos de Mediaset España, Jaime Guerra, en una rueda de prensa celebrada en los estudios de Mediaset España en Villaviciosa de Odón (Madrid), donde se ubica el plató del concurso.

Con Carlos Sobera al frente, se emitirá de lunes a viernes de 19.00 a 20.00 horas, justo antes de '¡Allá tú!', el concurso de negociación presentado por Juanra Bonet.

El programa enfrenta a dos equipos integrado por un concursante anónimo y dos famosos. Los primeros en enfrentarse al reto son Fran González y Lilit Manukyan, acompañados de Samantha Vallejo Nájera, Miguel Ángel Muñoz, Iván Sánchez y Laura Sánchez.

La competición dará comienzo con 'La Oportunidad', donde Fran y Lilit se enfrentarán para decidir quién es el primer concursante oficial del programa.

Después llegarán las pruebas marcadas por el humor, el entretenimiento y la diversión para toda la familia con retos como '¡He dicho!', 'Cantando espero', 'Con dos Palabras' y 'Palabras ocultas', donde los concursantes tratarán de conseguir el mayor número de minutos posibles para el reto final.

"Tensa" y "adictiva", 'La Rueda' es el último desafío de cada programa, donde los contrincantes tienen que desvelar la palabra que se esconde detrás de las 25 definiciones del rosco que leerá Carlos Sobera. El bote arrancará con 200.000 euros. Si no se lo llevan, el ganador de la prueba acumulará 1.200 euros y la continuidad.

El encuentro ha contado con la participación del presentador del formato, Carlos Sobera; sus primeros concursantes, Fran González y Lilit Manukyan; el consejero delegado de Bulldog TV y productor del programa, Alfredo Ereño; y el director de 'Rueda la letra', Rafa Guardiola.

El director del programa ha explicado que el objetivo ha sido hacer "dos formatos en uno", es decir, una primera parte marcada por el entretenimiento, la diversión y el baile, para después ponerse "serio" con la prueba final, donde ya no se "Pasapalabra" cuando no sé conoce la respuesta. En 'Rueda la letra' se dice "paso".

Rafa Guardiola ha señalado que han querido hacer un formato vivo por lo que las pruebas de la primera parte del programa irán cambiando. Entre el público habrá otros concursantes históricos de 'Pasapalabra' como lo son Fran y Lilit.