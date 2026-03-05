Ruiz (Proeduca) defiende en el Senado educar en español por todo el mundo: "La promoción del español es nuestro ADN"

Archivo - Sede de UNIR en Logroño - UNIR - Archivo

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Proeduca, Cristina Ruiz Ortega, ha destacado que la ambición del grupo educativo, del que forma parte la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), "es educar en español a todo el mundo" donde puedan llegar.

"La promoción del español es nuestro ADN. Nosotros nacimos con esa ambición, ser el grupo educativo en español más grande del mundo. Mi idioma nativo es el español, es mi valor diferencial, es mi buque insignia, es de lo que me siento orgullosa y lo que tenemos que ir promocionando por el mundo", ha defendido Ruiz Ortega durante su intervención en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado.

La presidenta de Proeduca ha asegurado que podrían impartir el programa educativo en portugués o en italiano "sin ningún problema". "Pero nuestra ambición es educar en español a todo el mundo donde podamos llegar", ha zanjado.

En este contexto, el senador del Grupo Parlamentario Popular Íñigo Fernández ha puesto en valor que el español sea "parte" del proyecto educativo de Proeduca.

PP: "POR EL ESPAÑOL HA HECHO MÁS EL REGUETÓN QUE EL GOBIERNO"

"El Gobierno de España, en la promoción del español, en la consideración del español como un recurso, es enormemente insuficiente. Por la promoción del español en el mundo ha hecho más el reguetón que el Gobierno", ha criticado el popular.

Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Socialista ha felicitado a la presidenta de Proeduca por lo que están haciendo en Iberoamérica. "Es una labor de apostolado. Con las complejidades sociopolíticas que tiene el continente y dar ese tipo de educación superior no es nada fácil", ha aplaudido.

"Felicitarla por el apostolado que están haciendo. Es muy importante subir el nivel educativo, cuanta más educación menos violencia tienen los países. No dejen un país latinoamericano sin tener una UNIR", ha propuesto el senador del PSOE.

ALUMNOS DE 90 PAÍSES DE LOS 5 CONTINENTES

Proeduca, cuya universidad más grande es la Internacional de la Rioja, cuenta también con otras en México o Miami y tiene un total de 180.849 estudiantes matriculados y 460.352 egresados. Tiene alumnos de 90 países, en los cinco continentes.

"Tenemos licencia para impartir universidades en Latinoamérica en México, Colombia, Guatemala, Perú, también un impacto muy grande en la formación en Ecuador y en Miami. Lo podemos cubrir con nuestra formación online europea, española, y también en estos países tenemos una licencia universitaria específica", ha detallado Ruiz Ortega.

De este modo, el grupo cuenta con alumnos que pueden estar "en cualquier parte del mundo". "Pueden estar en las antípodas y conectarse a nuestras clases sin problema, hacer los exámenes, tener una formación europea sin moverse de los lugares donde están habitando", ha asegurado.

Imparte una clase online donde el profesor está presencial, no se trata de una plataforma de aprendizaje donde el alumno aprende solo, sino que hay un profesor que se conecta a una clase, todas virtuales. "El alumno normalmente está trabajando y compatibiliza sus estudios académicos universitarios con un trabajo", ha señalado.

El modelo docente de Proeduca está basado, según ha explicado Ruiz Ortega, en una documentación "muy sólida" a la que tiene acceso el alumno a través de una plataforma, por lo que "no coge apuntes".

"Es un modelo de aprendizaje muy innovador, muy diferente y muy ágil para poder estudiar online sin estar en el aula fija. Se puede tener acceso desde el principio a toda la documentación de todos los cursos y el alumno lo va siguiendo a su ritmo", ha apuntado.

Asimismo, la presidenta del grupo educativo ha destacado la importancia de la investigación, también en las universidades online. "No es una universidad sin investigación, sin docentes dedicados a esa materia. Tenemos múltiples proyectos de investigación y hacemos transferencias de ese conocimiento a las empresas", ha afirmado.

En concreto, Proeduca tiene "más de 1.500 investigadores en procesos de investigación". "Tenemos ratios de investigación muy por encima de otras universidades online, nuestros índices de investigación son altísimos", ha aseverado Ruiz Ortega, al tiempo que ha destacado que han conseguido "la máxima acreditación institucional" para todas sus facultades.