Saiz afirma que la "fortaleza económica" también depende de la inclusión laboral de los refugiados

La ministra Elma Saiz durante la reunión con Tent España - TENT ESPAÑA

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que la "fortaleza económica y la cohesión social" del país también dependen de la inclusión laboral de las personas refugiadas.

Saiz se ha reunido este miércoles con altos directivos de siete compañías y con representantes de Tent España --una coalición de grandes empresas que ayudan a las personas refugiadas a acceder al mercado laboral-- para el lanzamiento oficial de su Comité Ejecutivo. Un paso que llega, además, tras el anuncio por parte del Gobierno de la regularización extraordinaria de migrantes que ya viven en España.

En el encuentro, la ministra ha afirmado que "la fortaleza económica y la cohesión social de España" dependen también de la capacidad para "garantizar que todas las personas tengan acceso a un empleo digno".

"Trabajando de forma estrecha con las más de 50 empresas líderes que forman parte de la red de Tent España, podemos eliminar barreras, responder a las necesidades del mercado laboral y generar beneficios tangibles para las personas refugiadas, las empresas y la economía", ha defendido.

Por su parte, Tent España ha explicado que muchas empresas se encuentran ante "una escasez persistente de talento", mientras que las personas refugiadas se siguen enfrentando a "barreras significativas para acceder al empleo". Además, ha afirmado que la contribución de los trabajadores extranjeros al crecimiento del PIB per cápita entre 2022 y 2024 "se estima en un 25 por ciento.

"El empleo de personas refugiadas es una oportunidad para todas las partes: permite a las empresas acceder a talento en un mercado laboral tensionado y, al mismo tiempo, favorece una integración que beneficia al conjunto de la economía", ha asegurado la directora de Tent España, Amaia Elizalde.

Lanzada hace dos años, Tent España es una red formada por más de 50 grandes empresas comprometidas con la integración laboral de personas refugiadas y solicitantes de asilo.