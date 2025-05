Saiz cruza acusaciones con el PP por la "instrumentalización" y el "abandono" de las víctimas del amianto en el Senado

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz, ha acusado al PP de "instrumentalizar" a las víctimas del amianto. Mientras, la senadora 'popular' Paloma Inés Sanz Jerónimo ha criticado que el Gobierno las haya "abandonado".

"¿Qué clase de política macabra practican que todo les vale sin pararse a pensar ni un solo segundo sobre lo que ustedes impiden allí donde gobiernan? Digan ustedes la verdad. Ustedes no respetan a las víctimas del amianto. Las utilizan, lamentablemente, como (sucede con) otro tipo de víctimas", ha indicado Saiz.

Así se han expresado en el Pleno del Senado, donde la senadora 'popular' le ha preguntado sobre los motivos por los que el Gobierno sigue sin aprobar el reglamento necesario para crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto dos años y medio después de aprobarse de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

De esta manera, Saiz ha "tirado de hemeroteca" y ha recordado cómo el PP no apoyó el dictamen de la comisión que investigó el amianto en el metro de Madrid (Comunidad de Madrid) y que criticó la "negligencia" de la compañía. A su vez, ha indicado que los 'populares' rechazaron el plan provincial para eliminar el amianto en Segovia (Castilla y León) "mientras el procurador común alertaba de incumplimientos masivos".

En su intervención, ha señalado que los de Alberto Núñez Feijóo votaron en contra de ayudar a los pueblos de Teruel (Aragón) "a hacer un censo y eliminar el amianto" y que, además, los 'populares' y Vox votaron en contra de retirar el amianto en los edificios de Pozuelo (Comunidad de Madrid).

"Nunca han liderado nada para compensar a las víctimas y se han visto arrastrados por el apoyo social y político que se ha producido", ha criticado la ministra.

Aún así, ha recalcado que van a continuar trabajando en el desarrollo reglamentario que exige la norma. Además, ha confirmado que hoy se ha remitido "de manera urgente" al Consejo de Estado para que "en el primer semestre del año pueda estar listo para atender a los primeros afectados, para los que ya existen 25 millones de euros como disposición presupuestaria".

Por su parte, la senadora 'popular' Paloma Inés Sanz Jerónimo ha criticado que, según le consta, el Gobierno ha presentado un proyecto de reglamento a las asociaciones de víctimas del amianto, así como a los sindicatos, y que este proyecto "contradice el espíritu" de la ley al ofrecer indemnizaciones económicas "muy bajas".

Asimismo, ha censurado que tras "casi tres años, muchas de las víctimas han fallecido" y que, de acuerdo con la propuesta de reglamento, los familiares de las víctimas no pueden cobrar las indemnizaciones. "Las víctimas del amianto se encuentran totalmente desamparadas, totalmente abandonadas por usted (...) tienen tal nivel de desidia, abandono y pasotismo que no sólo no hacen frente a los compromisos legales adquiridos, sino que desatienden los actuales y lo que es peor, siempre la culpa es de otros", le ha echado en cara.