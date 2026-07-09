Saiz defiende la "coherencia" del Gobierno frente a Argüello (CEE) con políticas que ponen "en el centro a las personas"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la "coherencia" del Gobierno, con políticas que ponen "en el centro a las personas", tras las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, sobre la deriva ética del sistema democrático.

"Y no vamos a dar un paso atrás en esta manera de entender la política que pone en el centro a las personas, y que a la vez que está haciendo que España sea un país próspero, abierto, un país de acogida, está también teniendo un desarrollo económico que es motor de crecimiento en Europa. Así que, lo que le tengo que decir, desde la evidencia de los datos, que esta es la coherencia de un Gobierno de coalición progresista", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra en una entrevista a 'Malas Lenguas', de 'La 2', recogida por Europa Press, al ser pregutada por la advertencia de Argüello, que ha dicho este jueves que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones".

"Habría que hacer un llamamiento para la regeneración de que los propios sistemas democráticos, a partir de las personas que participamos de una u otra forma en ellos, pusiéramos en medio de la mesa nuestras fuentes de 'auctoritas', nuestra forma de acoger, aceptar, proponer una referencia ética porque, si no, tendremos que decir como los clásicos, como Agustín --que ahora está muy de moda, al que había citado, antes que León XIV, Benedicto XVI--. Cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones y a las pruebas me remito", ha señalado el presidente de los obispos españoles en el discurso de clausura de la Escuela de Verano organizada por la CEE, la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI y celebrada en la sede de la Fundación Pablo VI.

En respuesta, Saiz ha reivindicado la "coherencia" del Gobierno de coalición progresista a través de medidas que, según ha defendido, ponen "en el centro a las personas". Igualmente, como portavoz del Ejecutivo, la ministra ha manifestado su "honor" por pertenecer a un Gobierno que está "dando pasos importantísimos" en la creación de empleo y el crecimiento económico en Europa.

En la misma línea, ha destacado las políticas de inclusión y el escudo social y, de manera prioritaria, el Ingreso Mínimo Vital, que ha calificado como una "política viva" encaminada a proteger a los más vulnerables.

Además, la ministra ha lanzado un mensaje directo a la institución eclesiástica al recordar que la Iglesia ha apoyado el proceso de regularización impulsado por el Gobierno. "La Iglesia Católica aplaude claramente este proceso de regulación extraordinaria", ha afirmado.