(I-D) El presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez; el presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, y la candi - Alberto Ortega - Europa Press

Colau acusa a Abascal de hipocresía por votar "en contra" de las familias numerosas y Feijóo defiende ayudas vitalicias

TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder de Vox se han enzarzado este jueves a cuenta del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el bono social térmico y las ayudas a las familias numerosas.

En choque ha tenido lugar en debate a cuatro, organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) de Secuoya Content Group.

En este escenario, Pedro Sánchez ha asegurado que Santiago Abascal quiere "cargarse" el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y le ha afeado que su familia se beneficie del bono social térmico.

Por su parte, Abascal ha replicado que es un "bulo" de Sánchez que Vox quiera eliminar el IMV y ha aclarado que lo que defiende su partido es que "debe ser sólo para los españoles".

Además, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha afeado al líder de Vox que votara "en contra de las familias numerosas esta misma semana, votó en contra de ampliar derechos de las familias numerosas". "Votó en contra para los demás, pero lo quiere para sí mismo. Menuda hipocresía", ha espetado.

Al respecto, Santiago Abascal ha indicado que "nunca" han votado en contra de las familias numerosas, que, a su juicio, tienen "muy pocas" ayudas en España. "Queremos que sean más y que además se extiendan al resto de las familias", ha afirmado.

"Lo que pasa es que el señor Sánchez piensa que mi familia es la única que no debe cobrar la ayuda de familias numerosas. Tengo cinco hijos en casa, a algunos les parecerá mucho, a otros poco, pero yo creo que lo que usted no puede hacer es discriminar a nadie por sus ideas", ha aseverado Abascal, a lo que Sánchez ha replicado: "A otro perro con ese hueso, señor Abascal".

En su caso, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que el PP propone que las ayudas a las familias numerosas tengan carácter "vitalicio". "Es decir, que cuando se vayan sus hijos o hijas del hogar, sigan teniendo las mismas subvenciones y ayudas que cuando estaban en casa", ha subrayado.