Sánchez destaca el "compromiso" y el "rigor" de 'Hoy por hoy' de la SER en su 40 aniversario

Archivo - El periodista Aimar Bretos durante el photocall de los premios MADO'25, en el Institut français de Madrid, a 26 de junio de 2025, en Madrid (España). Los Premios MADO se entregan anualmente durante las celebraciones del Orgullo en Madrid, organi - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado este martes "a todos aquellos que han formado parte" de la historia de 'Hoy por hoy' de la Cadena SER en sus cuatro décadas, desde el histórico Iñaki Gabilondo a su actual conductor, Aimar Bretos. "Gracias por vuestro compromiso y vuestro rigor", ha señalado.

Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo en un comentario publicado en su perfil de X, recogido por Europa Press, donde ha defendido que "hay algo que una democracia necesita siempre: preguntas, crítica y periodismo comprometido con la verdad".

"Durante 40 años, 'Hoy por hoy' ha acompañado a millones de personas en esa tarea esencial, haciendo de la información veraz un servicio a la ciudadanía y a la democracia", ha recalcado.

En la misma red social, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha añadido que es" una delicia escuchar a Aimar Bretos con Iñaki Gabilondo en el 40 aniversario de 'Hoy por hoy', en alusión al especial que está reliazando en programa desde el Teatro Gran Vía de Madrid.

"Un programa de radio que es memoria de nuestra democracia. Las voces de Gabilondo, Francino, Bueno, Barceló y ahora Bretos, nos han relatado cada día qué país somos y cómo hemos evolucionado como sociedad. Por 40 años más. ¡Felicidades!", ha manifestado el ministro Torres.