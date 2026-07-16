Sánchez dice que han movilizado "todos los recursos necesarios" en el incendio de Orés y pide "mucha precaución"

Un helicóptero trabaja en el incendio de Orés - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo ha movilizado "todos los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia" por el incendio de Orés (Zaragoza) y ha pedido a los ciudadanos "mucha precaución".

"Toda mi solidaridad con los vecinos y vecinas afectados por el incendio en Orés, en Zaragoza", ha trasladado este jueves Sánchez en una publicación en la red social X.

El líder del Ejecutivo ha destacado que están siguiendo "muy de cerca la evolución del fuego". "Hemos movilizado todos los recursos necesarios para hacer frente a la emergencia", ha señalado.

"Gracias a quienes trabajan sin descanso para proteger vidas y combatir las llamas. Mucha precaución y sigamos las indicaciones de las autoridades", ha pedido Sánchez.

El CECOPI ha analizado en la mañana de este jueves, en la Sala de Crisis del 112 del Edificio Pignatelli, la evolución del incendio forestal de Orés, en la Comarca de las Cinco Villas, que continúa activo y mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales, PROCINFO.

El incendio de Orés ha afectado ya a 4.500 hectáreas de campos de cultivo, matorral bajo y masa forestal, y cuatro municipios han sido evacuados.