El Gobierno pide precaución ante las borrascas Bruna y Charles, que están dejando fuertes lluvias en España

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, durante un acto de precampaña, en el Port de Tarragona, a 7 de noviembre de 2026, en Tarragona, Catalunya (España).- Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes, a través de su perfil en la red social X, "mucha precaución" y ha instado a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia ante las borrascas de gran impacto Bruna y Charles, que están dejando y dejarán fuertes lluvias en varios puntos de España.

"Las borrascas Bruna y Charles nos están dejando fuertes lluvias en varios puntos del país. Especial atención a la situación en Piedralaves, en Ávila, con posibilidad de desbordamiento de la presa del Horcajo. Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia. Mucha precaución. Lo primero es proteger la vida y la seguridad de las personas", ha señalado.

La borrasca Charles, la tercera con nombre de la temporada y de origen subtropical, provocará desde el miércoles 11 de noviembre un temporal muy adverso de lluvias, viento y fuerte oleaje en el sur y oeste peninsular y en Canarias, que continuará con menor intensidad el jueves, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El servicio meteorológico portugués ha nombrado la borrasca porque Portugal será el primer país en notar sus efectos. La denominación se enmarca en el programa europeo de borrascas de gran impacto, en el que AEMET participa desde 2017 y que, desde 2025, incluye también las danas de gran impacto.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha pedido precaución en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ante la llegada de Bruna y Charles.

"Es muy importante que en todo momento la ciudadanía siga las indicaciones de las autoridades y que se mantengan informados siempre por los canales oficiales", ha pedido.