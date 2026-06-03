Sánchez traslada el pésame a la familia de la mujer asesinada en Alicante y pide "unidad y firmeza" ante "tanto dolor"

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, durante la celebración de la sesión de clausura de la 41ª Reunión del Cercle d'Economia, a 3 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado "todo" su "cariño" y su "más sentido pésame" a la familia de la mujer asesinada en Alicante este lunes que la Delegación de Gobierno ha confirmado como un presunto caso de violencia de género.

"No pararemos hasta que la nuestra sea una sociedad plenamente igualitaria, justa y libre de violencias machistas", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en una publicación a través de 'X' recogido por Europa Press, y ha insistido en que solo con "unidad y firmeza" se podrá hacer frente a "tanto dolor"·

Se trata de una mujer de 48 años que eleva a 23 el número de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, y aumenta a 1.364 las víctimas contabilizadas desde 2003.