Sánchez ve "poco afortunado" el listado de periodistas de Interior y asegura su respeto a la "independencia" de medios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tachado de "muy poco afortunado" el listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, el cual "desconocía", según ha asegurado, y ha mostrado su "respeto" a la "autonomía e independencia" de los medios de comunicación.

"Me parece un documento muy poco afortunado, no puedo decir más. Lo que sí que le puedo garantizar a usted, a los periodistas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación es que desde el Gobierno de España respetamos la autonomía y la independencia, como no puede ser de otra manera, de los medios de comunicación", ha afirmado Sánchez, este miércoles, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

El presidente del Ejecutivo ha precisado que "desconocía" la existencia de este listado aunque ha puntualizado que se trataba de un "documento interno de trabajo" elaborado por el gabinete de comunicación del Ministerio de Interior. En todo caso, ha insistido en que le parece "poco apropiado".

Si bien, ha lamentado que se les acuse "de cosas que sí hace la oposición cuando tiene ocasión" como "amenazas con triturar a periodistas o cerrar medios de comunicación o señalar a trabajadores" que "en el ejercicio legítimo de sus funciones y su capacidad de análisis o su forma de ver la vida, defienden una posición política u otra".

Para Sánchez, esa "diversidad de opiniones sí se refleja en determinados medios" pero no "en otros medios de comunicación públicos gobernados por la derecha". "Eso es lo que demuestra quiénes creemos o no en la libertad de prensa", ha aseverado.

También ha afeado que le den "lecciones aquellos que por teléfono asustan y amenazan a los trabajadores de medios de comunicación diciendo que por publicar esto o lo otro les van a cerrar ese medio" o que "financian con dinero público, es decir, con los impuestos de todos, a agitadores que claramente son ultraderechistas y que nada tienen que ver con el ejercicio de la profesión de periodista". "Eso sí que no lo acepto", ha zanjado.