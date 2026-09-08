Interior pide disculpas por el listado de periodistas y asegura que es un documento "consultivo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atiende a los medios en la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 8 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha pedido disculpas este martes por el contenido del dosier que elaboró su Oficina de Comunicación con un listado sobre periodistas y ha asegurado que la finalidad del documento es "consultiva".

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han transmitido sus disculpas a los profesionales "que se hayan sentido ofendidos" tanto por el contenido del documento como por "algunas de las valoraciones vertidas".

Interior ha subrayado que se trata de un documento de "carácter interno", elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación con una "finalidad consultiva y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas y de los medios de comunicación para los que trabajan".

Además, ha asegurado que dicho dosier en ningún caso ha condicionado el trabajo de la Oficina de Comunicación hacia los periodistas y analistas políticos mencionados, "como han podido comprobar en el tiempo transcurrido desde la elaboración de este documento, hace más de dos años y medio".

En ese sentido, el Ministerio ha defendido que la Oficina de Comunicación atiende diariamente a los medios de comunicación "con profesionalidad y el máximo rigor posible, sin establecer distinciones de ningún tipo y con pleno respeto a la libertad de prensa y al pluralismo informativo".

"NINGUNA FINALIDAD ESPURIA"

Durante una rueda de prensa desde Ceuta, Fernando Grande-Marlaska ha justificado la elaboración del listado sobre periodistas por ser un "documento interno de trabajo" que, según ha dicho, no tenía ninguna "finalidad espuria".

Así, ha afirmado que "en modo alguno" desde el Ministerio se "realizan diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento".

Fuentes gubernamentales han abundado en la idea del respeto a la libertad de expresión, esgrimiendo que se trata de un "documento de trabajo" que ofrece una "fotografía" sobre periodistas y tertulianos y en ningún caso "señala a nadie".

"Están todos", han sostenido las fuentes, justificando la elaboración de un documento de este tipo para poder trabajar con la prensa y asegurando que en ningún caso dicho listado circuló ni se remitió a altos cargos.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) han expresado "su más enérgica condena" ante la elaboración de un documento que "clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información" por parte de su Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, entre finales de 2023 y 2024.