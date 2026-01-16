La Santa Sede convoca un Año Jubilar en 2026 por el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís

La Basílica de San Pedro. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Santa Sede ha convocado un Año Jubilar con motivo del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís y se celebrará del 10 de enero de 2026 al 10 de enero de 2027, con motivo del octavo centenario de la muerte del santo de Asís, según el decreto publicado este viernes por la Penitenciaría Apostólica, de acuerdo con la voluntad del Papa León XIV.

En el decreto se explica que se concederá la indulgencia plenaria "en las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo Padre), aplicable también en forma de sufragio por las almas del Purgatorio".

En concreto, comunica que las indulgencias se concederán a los miembros de las Familias Franciscanas de la Primera, Segunda y Tercera Orden Regular y Secular; a los miembros de los Institutos de vida consagrada, de las Sociedades de vida apostólica y de las Asociaciones públicas o privadas de fieles, masculinas y femeninas, "que observen la Regla de San Francisco o se inspiren en su espiritualidad o perpetúen su carisma de cualquier forma".

También se concederá, según el decreto, a todos los fieles "indistintamente" que "con el alma desprendida del pecado, participen en el Año de San Francisco visitando en forma de peregrinación cualquier iglesia conventual franciscana, o lugar de culto en cualquier parte del mundo dedicado a San Francisco o relacionado con él por cualquier motivo", y que sigan allí los ritos jubilares y recen "para que, siguiendo el ejemplo de San Francisco, broten en los corazones sentimientos de caridad cristiana hacia el prójimo y auténticos votos de concordia y paz entre los pueblos".

Además, señala que los ancianos, los enfermos y quienes los cuidan, así como todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de casa podrán igualmente obtener la Indulgencia Plenaria, "siempre que se desprendan de cualquier pecado y tengan la intención de cumplir lo antes posible las tres condiciones habituales, si se unen espiritualmente a las celebraciones jubilares del Año de San Francisco, ofreciendo al Dios Misericordioso sus oraciones, los dolores o los sufrimientos de su vida".