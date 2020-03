El Santuario de Lourdes mantiene abierto el acceso a peregrinos y extrema las medidas de higiene

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Santuario de Lourdes ha puesto en marcha una "unidad de vigilancia permanente" para seguir la evolución de la propagación del coronavirus, en colaboración con la Prefectura de los Altos Pirineos, y señala que se pueden realizar peregrinaciones, aunque ha extremado las medidas de higiene.

La temporada de peregrinaciones comenzará el Domingo de Ramos, el 5 de abril de 2020, y según señala el Santuario en su página web, "la información recibida del Ministerio de Sanidad y de diversos organismos estatales indica que pueden realizarse peregrinaciones, adoptando las medidas preventivas".

Hasta la fecha, según precisa el Santuario, no se ha identificado ningún caso de infección por el Coronavirus ni en Lourdes, ni en los Altos Pirineos. Por ello, a quien tenga planeado visitar el Santuario en las próximas fechas, les aconsejan que "no cambie sus planes" porque "no hay razón para estar más preocupado que en otros lugares de Francia".

"Aplicamos las instrucciones sanitarias y se explican ampliamente en el Santuario, adaptando las medidas según la evolución de la situación", aseguran, al tiempo que señalan que esta epidemia es "una oportunidad para rezar más y pedir la intercesión de la Virgen".

El Santuario recuerda que cada país está aplicando medidas de restricción del movimiento según el grado de propagación del virus en su población pero que tan pronto como un peregrino está en Lourdes, "no se ve afectado por ninguna prohibición o restricción de movimiento". En todo caso, si la Prefectura de los Altos Pirineos lo solicita, el Santuario está dispuesto a programar un control de fiebre en las entradas.

Si bien, se recomienda a todos los visitantes aplicar las medidas de protección e higiene: "estornudar o toser en un pañuelo de usar y tirar o en el hueco del codo y lavarse las manos con frecuencia".

Además, en los centros de enfermos han establecido protocolos reforzados como la instalación de gel hidroalcohólico en todas las plantas o el aumento de la frecuencia de limpieza; y el Santuario ha cerrado sus piscinas como medida de precaución.

En cuanto al paso a la Gruta, que va acompañado a menudo por el gesto de tocar la roca, el Santuario no lo prohíbe porque dice que este gesto no es cuestionado por las medidas del Ministerio de Salud ya que "el virus tiene poca resistencia a los materiales inertes como la piedra".

NO ESTRECHAR LA MANO EN LA PAZ

Además, los sacerdotes informarán al principio de cada celebración que no habrá ningún gesto de paz entre los fieles (estrechar la mano) y que no se distribuirá la comunión en la boca durante las celebraciones litúrgicas. Asimismo, han vaciado todas las pilas de agua bendita.

Por otro lado, el Santuario mantiene las grandes celebraciones internacionales de Lourdes (la procesión mariana diaria de las antorchas y la procesión eucarística diaria) porque, según señala, se adaptan a la medida del Ministerio de Salud que prohíbe cualquier reunión de 5.000 personas o más en un espacio cerrado o confinado.

Además, el Santuario se asegurará mediante conteo de que la adoración y bendición de los enfermos, que tiene lugar al final de la procesión en la Basílica de San Pío X, no supere el límite de 5.000 personas. También se mantiene con esta limitación numérica la misa internacional de los miércoles y domingos.

El Santuario se ha provisto de antemano con equipos de protección (máscaras, buzos, guantes y gafas), para los servicios de asistencia (puesto de primeros auxilios), con máscaras y soluciones hidroalcohólicas.

En caso de sospechar sobre un caso de coronavirus en el Santuario, recomiendan contactar con el 0562428060. El servicio de prevención y seguridad del Santuario tiene un procedimiento para cualquier intervención para ayudar a la persona, si la víctima presenta fiebre, tos y dificultades respiratorias.