El secretario general de los obispos españoles: "Los hijos no son propiedad de los padres, menos del Estado"

Publicado 20/01/2020 16:51:08 CET

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, ha defendido que "los hijos no son propiedad de los padres" pero ha matizado que "menos del Estado".

"Los hijos no somos propiedad de los padres, ¡menos del Estado! Tampoco somos propietarios de nuestro cuerpo. No somos cosas", subraya Argüello en un tuit publicado este domingo, después de que el pasado viernes, la ministra de Educación, Isabel Celaá, argumentara, al defender el 'pin parental', que "los hijos no pertenecen a los padres".

En este sentido, Luis Argüello, ha indicado que "hoy se propone el ideal del individuo desvinculado, sin vínculos, más autónomo y más libre, para decidir sobre todo" pero ha advertido de que esta "desvinculación debilita frente al poder".

Según ha señalado, el "poder" ofrece algunas "migajas" al individuo como "decidir en el supermercado, navegar por la red y, sobre todo, decisiones sentimentales o populistas que generan dependencias y desvinculan".

"El totalitarismo ha aprendido a elogiar al individuo para someterlo más fácilmente. La familia y 'la familia de familias' estorban", ha avisado.