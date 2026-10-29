Secuoya Content Group factura 156 millones de euros en el último año fiscal, un 16,6% más

Archivo - El fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group Raúl Berdonés atiende a los medios de comunicación. A 29 de abril de 2026 en Granada, Andalucía (España). - Álex Cámara - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Content Group facturó 156 millones de euros entre julio de 2025 y junio de 2026, un 16,6% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior y un 9,7% por encima de la registrada al cierre de diciembre de 2025.

Así lo ha anunciado este jueves el grupo de comunicación, que ha destacado que la facturación fuera de España más que duplica la de junio de 2025 y supera ya el 30% del total del grupo con perspectivas de aumentar su peso hasta el 50% a medio plazo.

El negocio internacional ha alcanzado los 20 millones de euros en el primer semestre de 2026, más de 10 millones por encima de la cifra registrada un año antes.

En el último año fiscal, la compañía registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) superior a 60 millones de euros, con un crecimiento del 10,6%. La ratio de deuda sobre Ebitda se situó 1,16 veces.

Además, Secuoya Content Group ha destacado que cuenta con más de 82 millones de euros en líneas de financiación no dispuestas, que amplían su capacidad para acometer proyectos y el desarrollo de sus áreas de actividad. Esta financiación es independiente de los recursos del vehículo Aurora Media Inversiones.

En este contexto, ha aprobado el reparto de 2,9 millones de euros en dividendos en 2026, repartidos en dos pagos: 700.000 euros, abonados el 9 de abril, y 2,2 millones de euros, cuyo abono está previsto para el 23 de diciembre.

El fundador y presidente ejecutivo de la compañía, Raúl Berdonés, ha afirmado que estos resultados respaldan la apuesta de la empresa "por los contenidos propios y por un modelo de negocio con vocación internacional".

"Nuestra posición financiera nos permite afrontar una nueva etapa de expansión, con capacidad para invertir y seguir creando empleo. Además, a través de Aurora Media Inversiones, ampliamos nuestra capacidad para identificar oportunidades de inversión y contribuir al crecimiento de la industria de los contenidos española", ha apuntado.

Por otro lado, la compañía audiovisual ha indicado que Secuoya Studios Latam ha registrado una producción total de 667 horas de contenido en el primer semestre de 2026 y que prevé iniciar el rodaje de 14 nuevos proyectos y estrenar 10 nuevas producciones en el segundo semestre.

Dentro de su política de apuesta por el estudio y la generación de un catálogo propio, el grupo ha invertido 191 millones de euros en los últimos tres años.

Las áreas de BPO y Servicios contribuyen al crecimiento del grupo con un incremento conjunto de su cifra de negocio de 14 millones de euros. Por su parte, el área de Servicios ha atendido más de 40 producciones.

El grupo prevé impulsar su expansión mediante operaciones de crecimiento inorgánico que puedan traccionar desde Aurora Media Inversiones.

Con una capacidad de inversión de hasta 200 millones de euros, el fondo combina capital público y privado "con conocimiento industrial para fortalecer la industria audiovisual española y europea e impulsar empresas con potencial de crecimiento, generación de propiedad intelectual y proyección internacional", ha destacado.