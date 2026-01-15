Secuoya Content Group lanza True Light, una nueva compañía especializada en iluminación profesional - SECUOYA CONTENT GROUP

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Content Group ha anunciado este jueves el lanzamiento de True Light, una nueva compañía especializada en iluminación profesional para producciones audiovisuales, eventos y espacios técnicos, que inicia su actividad este mes de enero.

Según ha detallado la compañía audiovisual, True Light cuenta con oficinas en Madrid y Barcelona, y su gestión se articulará desde la dirección del área de Servicios.

La dirección general de True Light recae en Yolanda Martínez Rodero, mientras que Aaron Camino será director técnico, ambos con una amplia trayectoria en el ámbito de la iluminación profesional. Junto a ellos estará un equipo especializado con experiencia en proyectos de complejidad técnica y creativa.