Secuoya Studios y Telemundo Studios sellan una alianza estratégica global para impulsar contenido premium en español

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Secuoya Studios y Telemundo Studios ha sellado una alianza estratégica global a largo plazo para el desarrollo, producción y financiación de contenidos en español con vocación internacional.

Según ha indicado Secuoya Studios, el acuerdo sienta las bases para "una colaboración continua entre los equipos creativos de ambas compañías, con un enfoque centrado en el contenido original y en un modelo creativo basado en la incorporación flexible de talento adicional que potencie cada iniciativa".

De este modo, Secuoya Studios y Telemundo Studios impulsarán un pipeline conjunto de desarrollo de nuevas propiedades intelectuales (IP) con vocación global. "Esta alianza con Telemundo Studios representa un paso decisivo en nuestra estrategia de crecimiento", ha dicho José María Caro, Chief Content Officer de Secuoya Studios.

"Compartimos una visión clara sobre el valor del contenido en español y sobre la importancia de construir historias desde un enfoque creativo sólido y global. Estamos convencidos de que esta colaboración nos permitirá desarrollar proyectos con verdadero alcance internacional", ha añadido José María Caro.

Por su parte, el Chief Content Officer & Head Telemundo Studios, Javier Pons, ha declarado que en Telemundo Studios creen "en el poder de las historias para trascender fronteras". "Esta alianza con Secuoya Studios marca un paso natural en nuestra estrategia para seguir impulsando contenido en español con ambición global", ha señalado.

"Compartimos una visión creativa centrada en las historias y en el talento, y estamos entusiasmados de unir fortalezas para desarrollar contenido premium en español que conecte con audiencias en todo el mundo", ha agregado Pons.

En el ámbito de la distribución, Telemundo Studios contará con una opción preferente para la explotación de los contenidos en Estados Unidos, mientras que Secuoya Studios tendrá dicha preferencia en España y Portugal.

Asimismo, la colaboración prevé el uso de estructuras internacionales de financiación, incluyendo el aprovechamiento de incentivos a la producción.