La segunda tabla del Sorteo de Navidad 2025 reparte el primer cuarto premio

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España).
Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press
Actualizado: lunes, 22 diciembre 2025 10:26
MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La segunda tabla del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, que se celebra este lunes 22 de diciembre, ha repartido el primer cuarto premio, dotado con 200.000 euros a la serie, 20.000 euros al décimo, que ha sido para el 78.477.

Los niños de San Ildefonso han comenzado a cantar esta tabla a las 9:36 horas y ha transcurrido sin sobresaltos hasta las 9:53 horas, cuando los pequeños Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales han cantado el primer cuarto premio.

Piero y Alisce fueron los niños que cantaron el 'Gordo' el año pasado, en la quinta tabla del sorteo de 2024, en la que también salieron un cuarto y un quinto premio.

En esta ocasión solo han cantado un premio y la tabla ha transcurrido sin incidentes, excepto alguna bola que se ha quedado atascada en el bombo, alguna dificultad al cantar los premios y varias pausas para beber agua y secarse el sudor por los nervios.

