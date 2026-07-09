El segundo encierro de San Fermín logra un 64,2% de cuota y 1.370.000 espectadores en La1 y Canal 24 horas

Segundo encierro de los Sanfermines de 2026, a 8 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Al igual que en las dos últimas ediciones, los toros de Cebada Gago protagonizan el segundo encierro de las fiestas de San Fermín.
Segundo encierro de los Sanfermines de 2026, a 8 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Al igual que en las dos últimas ediciones, los toros de Cebada Gago protagonizan el segundo encierro de las fiestas de San Fermín. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: jueves, 9 julio 2026 8:55
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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este miércoles un 64,2% de cuota de pantalla en La 1 y Canal 24 horas y 1.370.000 espectadores de media.

Así lo ha dado a conocer este jueves RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 49,3% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

Por otro lado, RTVE ha destacado que el programa alcanzó 741.000 espectadores de media y casi 1,9 millones de contactos en ambas cadenas de la Corporación pública.

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