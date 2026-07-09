El segundo encierro de San Fermín logra un 64,2% de cuota y 1.370.000 espectadores en La1 y Canal 24 horas

Segundo encierro de los Sanfermines de 2026, a 8 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Al igual que en las dos últimas ediciones, los toros de Cebada Gago protagonizan el segundo encierro de las fiestas de San Fermín. - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El segundo encierro de las fiestas de San Fermín de 2026 anotó este miércoles un 64,2% de cuota de pantalla en La 1 y Canal 24 horas y 1.370.000 espectadores de media.

Así lo ha dado a conocer este jueves RTVE en un comentario publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que el especial 'Vive San Fermín' logró un 49,3% de cuota en La 1 y Canal 24 horas.

Por otro lado, RTVE ha destacado que el programa alcanzó 741.000 espectadores de media y casi 1,9 millones de contactos en ambas cadenas de la Corporación pública.