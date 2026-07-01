Seis aviones y helicópteros y una brigrada colaboran en la extinción del incendio de Leciñena (Zaragoza). - MITECO

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis aviones y helicópteros y una brigada de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) colaboran en la extinción del incendio de Leciñena (Zaragoza), según ha informado esta mañana el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

En concreto, Transición Ecológica tiene desplegados aviones anfibios ALFA tipo 2, dos aviones anfibios FOCA, un helicóptero MIKE y una brigada helitransportada tipo uno (de las que tienen de uno a 13 brigadistas) y dos helicópteros bombarderos tipo 2.

El fuego ha evolucionado de forma favorable durante esta noche. No obstante, el incendio que afecta ya a 2.200 hectáreas, continúa activo y el Gobierno de Aragón mantiene activada la Situación Operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de Aragón (PROCINFO).