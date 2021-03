Seis de cada diez alumnos creen que no están preparados a nivel profesional al salir de la universidad, según estudio

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis de cada diez estudiantes universitarios españoles creen que no están preparados a nivel profesional cuando salen de la universidad, según los datos de la encuesta de Fundación Universidad-Empresa (FUE).

El estudio indica que un 90% de los estudiantes opina que es necesaria una formación adicional para adecuar su perfil a lo que demandan las empresas, y un 22,5% asegura dedicarle más de 4 horas a la semana a la formación complementaria.

Según la directora de Operaciones de Fundación Universidad-Empresa (FUE), Carmen Palomino, "el objetivo de esta encuesta es escuchar a los jóvenes, conocer su opinión sobre la realidad actual, cómo les está afectando en el campo de la universidad y, sobre todo, cómo creen que la situación está afectando al mundo profesional y, por lo tanto, a su futuro".

Respecto a la salida de talento joven del país, el 73,1% de los universitarios españoles apuesta por desarrollar su carrera profesional en España frente al 26,9% que preferiría trabajar en el extranjero.

Asimismo, casi un 30% de los encuestados estudiaría un FP en lugar de una carrera en la universidad si pudieran elegir de nuevo. En lo relacionado con la inserción laboral, un 60% cree que la universidad no es la mejor vía para llegar al mundo laboral y que, según el 74% de los participantes, habría que incluir más prácticas en las carreras para mejorar esta situación.

Para Palomino, estos datos "son un claro reflejo de la apuesta que se está haciendo en los últimos tiempos desde el mundo empresarial por la FP". En ese sentido, ha dicho que la Formación Profesional "permite al alumno adquirir en tan solo 2 años unas competencias 100% adaptadas a las necesidades de las empresas y con una formación muy práctica". "Es algo que se está poniendo en valor y los jóvenes son conscientes de ello", añade.

En materia de planes de estudio, el 70% de los encuestados opina que la universidad no cuenta con opciones ágiles y flexibles. "Esta adaptación de las necesidades del mundo empresarial a sus planes formativos no es posible a corto plazo por cuestiones burocráticas, pero esto no tiene por qué significar que la universidad no esté trabajando en ello", precisa Palomino.

"Nosotros desde FUE queremos poner en valor nuestro conocimiento para ejercer de puente entre la universidad y la empresa y seguir mejorando la empleabilidad de los universitarios", indica la directora de Operaciones de FUE.

"Todos nuestros programas formativos están desarrollados junto a universidades de renombre, como la Universidad de Alcalá o la Universidad Autónoma de Madrid, con el fin de mejorar la empleabilidad de los jóvenes", asegura Palomino, que recuerda que los programas de prácticas de Fundación Universidad-Empresa ofrecen becas a una media de 6.000 estudiantes cada año.

PRÁCTICAS PROFESIONALES

En relación con las prácticas, un 95,1% asegura que son necesarias antes de acabar la carrera. Los encuestados aseguran encontrar estas plazas de prácticas a través de los portales de empleo o prácticas (82,4%), por delante de la propia universidad (68,9%) y de amigos y conocidos (39,2%).

Preguntados sobre si harían unas prácticas 100% online, el 67,3% responde que no, fundamentalmente porque aseguran estudiar carreras que no se pueden desarrollar de forma online. Del 32,7% de encuestados que apuestan por esta modalidad de prácticas, el 76,6% explica que prefieren las prácticas online frente a las presenciales por su flexibilidad y un 67,4% por la facilidad de compatibilizarlas con sus estudios.

En este punto, la directora de Operaciones de la FUE asegura que estos datos representan la realidad, ya que las prácticas continúan siendo "una de las principales fuentes de formación para el talento joven". "Mejoran sus capacidades y conocimientos, además de facilitar su inserción en el mundo laboral, algo que, precisamente en las circunstancias que vivimos desde hace unos meses, hay que reforzar más que nunca", asegura.

Sobre qué creen que valoran las empresas en un perfil profesional, el trabajo en equipo lidera la lista con un 65,4%, seguido de la experiencia (64%) y la adaptabilidad (54,1%). Todas estas opciones son conocidas como competencias transversales, en las que casi un 98% de los encuestados creen.

Finalmente, a la hora de elegir una empresa, el salario, el plan de carrera y la innovación son las opciones más valoradas por los jóvenes, que ven a la empresa como un espacio donde aprender (73,3%) y aportar ideas (68,2%).