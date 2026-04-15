La selección natural se ha acelerado en la evolución humana reciente, según un estudio de ADN antiguo

Archivo - Cráneo en el Museo de la Batalla de Varus en Kalkriese (Alemania). - Friso Gentsch/Dpa - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio masivo de ADN antiguo de casi 16.000 personas a lo largo de más de 10.000 años en Eurasia Occidental revela que la selección natural ha moldeado los genomas humanos modernos mucho más de lo que se pensaba, tal y como desvelan investigadores de la Universidad de Harvard, en la revista 'Nature'.

Hasta ahora, los estudios de ADN humano antiguo habían identificado solo alrededor de 21 casos de selección direccional, el tipo de selección natural que ocurre cuando una versión de un gen que confiere una forma extrema de un rasgo, como la tolerancia a la lactosa después de la infancia, resulta lo suficientemente ventajosa para la supervivencia y la reproducción como para transmitirse a más descendientes que las versiones menos ventajosas del gen y aumenta rápidamente en frecuencia en una población. La escasez de evidencia sugería que la selección direccional había sido rara desde que los humanos modernos surgieron en África hace unos 300.000 años y comenzaron a dividirse en diferentes grupos de población alrededor del mundo.

Combinando una cantidad sin precedentes de datos genómicos antiguos con métodos computacionales innovadores, el nuevo análisis muestra, en cambio, que la selección direccional ha impulsado la propagación o el declive de cientos de variantes genéticas en Eurasia occidental desde el final de la Edad de Hielo y que la selección se ha acelerado desde que los humanos pasaron de la caza y la recolección a la agricultura.

Este trabajo demuestra el poder de la investigación del ADN antiguo para esclarecer la adaptación genética humana y otros principios fundamentales de la biología evolutiva.

Muchas de las variantes genéticas identificadas tienen vínculos conocidos con rasgos físicos, psicológicos y sociales complejos, incluyendo el riesgo de padecer diabetes tipo 2 y esquizofrenia. Profundizar en la evolución de estos rasgos podría mejorar la comprensión del comportamiento, la salud y la enfermedad, e informar los esfuerzos terapéuticos. Sin embargo, la forma en que definimos algunos de estos rasgos hoy en día, como los ingresos familiares, no se aplica a contextos prehistóricos, y el análisis actual no puede explicar qué hizo que una variante fuera beneficiosa para la supervivencia cuando surgió por primera vez.

"Con estas nuevas técnicas y la gran cantidad de datos genómicos antiguos, ahora podemos observar cómo la selección natural moldeó la biología en tiempo real", afirmó Ali Akbari , primer autor del estudio e investigador principal del laboratorio del genetista de Harvard David Reich. "En lugar de buscar las huellas que la selección natural deja en los genomas actuales mediante modelos y suposiciones simples, podemos dejar que los datos hablen por sí mismos".

"Este trabajo nos permite asignar un lugar y un tiempo a las fuerzas que nos moldearon", comenta el propio Reich, profesor de genética en el Instituto Blavatnik de la Facultad de Medicina de Harvard, profesor de biología evolutiva humana en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Harvard y autor principal del estudio.

Durante el trabajo, Akbari identificó 479 versiones genéticas, o alelos, que fueron fuertemente seleccionadas a favor o en contra en los genomas de Eurasia occidental. Los investigadores pudieron determinar cuándo y dónde algunos de los alelos comenzaron a propagarse o a desaparecer del acervo genético de Eurasia occidental. También calcularon una tasa general a la que parecía producirse la selección y detectaron cambios en dicha tasa. Descubrieron que la selección se aceleró tras la introducción de la agricultura, lo que refleja cómo diferentes rasgos se volvieron ventajosos a medida que las personas se adaptaban a entornos y comportamientos agrícolas.

Reich prevé que futuros estudios demostrarán que las presiones selectivas compartidas actuaron sobre algunos de los mismos rasgos fundamentales en diversos grupos humanos, incluso cuando esos grupos se separaron y migraron a diferentes partes del mundo a lo largo de decenas de miles de años. El equipo ha puesto sus datos y métodos a disposición del público de forma gratuita para impulsar nuevas investigaciones.