La semana empieza con frío, pero habrá máximas de más de 25ºC en amplias zonas desde el miércoles y lluvias escasas

Una persona tumbada al sol, a 17 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La semana comienza con tiempo frío para la época y rachas de viento muy fuertes en el este peninsular, de acuerdo con la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. En los próximos días se irá imponiendo el tiempo anticiclónico, con temperaturas en ascenso progresivo en todo el país durante la mayor parte de la semana.

El ambiente será, de hecho, cálido para la época del año a partir del miércoles, con máximas superiores a 25ºC en amplias zonas. Mientras tanto, las precipitaciones serán escasas y las que se produzcan quedarán acotadas a Galicia, comundidades cantábricas y el norte de las islas canarias más montañosas. En la mayor parte de los casos, serán precipitaciones débiles y dispersas.

A su vez, tampoco es descartable algún chubasco en Baleares en los primeros días de la semana y chaparrones aislados típicos de la primavera en zonas de montaña.

Este lunes se han producido chubascos en el Mediterráneo. Sin embargo, Del Campo señala que estos ya tienden a remitir. Al margen de ello, avanza que se van a registrar lluvias en el extremo norte que van a ser de nieve a partir de unos 1.300 metros (m).

En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos. Aún así, el portavoz de AEMET puntualiza que habrá que prestar atención al viento, que va a seguir soplando con intensidad en el norte y este de la Península, así como en Baleares.

En lo que se refiere a los termómetros, las máximas subirán en el nordeste peninsular. Aún así, el ambiente será en general frío para la época del año, con máximas que sólo superarán los 20ºC en el litoral mediterráneo y en el Valle del Guadalquivir.

El martes se impondrá ya claramente el tiempo anticiclónico, con cielos poco nubosos en buena parte del territorio. De acuerdo con Del Campo, todavía podría registrarse algún chubasco en Baleares y no se descarta que también caigan en zonas montañosas peninsulares. Asimismo, habrá precipitaciones débiles débiles en el Cantábrico y en Galicia, algo más abundantes en las rías gallegas.

Para el portavoz de AEMET, lo más destacado de esta jornada será el ascenso térmico, que será notable y más marcado y generalizado en el norte y centro de la Península. En este marco, se superarán los 20ºC en numerosos puntos del territorio y se alcanzarán los 25ºC en el Valle del Guadalquivir.

Sin embargo, aún se darán vientos muy fuertes en el nordeste peninsular y en Baleares. Por lo demás, Del Campo sólo prevé lluvias débiles en Galicia y en las comunidades cantábricas. En el resto del país, lo cielos estarán poco nubosos.

Durante este día, los valores térmicos volverán a subir, ascenso que será notable en el este de la Península. De esta manera, se alcanzarán ya más de 25ºC en zonas del tercio sur peninsular. En el resto, se registrarán máximas de entre 20 y 25ºC, por la que ya se hablará de temperaturas superiores a las normales para esta época del año en el norte peninsular.

MÁXIMAS DIURNAS ENTRE 5 Y 10ºC POR ENCIMA DE LO NORMAL

Esta tendencia de tiempo estable continuará durante los días siguientes, según el pronóstico. No habrá precipitaciones al menos el jueves y el viernes, salvo alguna lluvia débil en el Cantábrico y algún chaparrón en zonas de montaña.

Las temperaturas seguirán subiendo en todo el país, con máximas que de acuerdo con el portavoz de AEMET serán superiores a 25ºC en buena parte del este, centro y sur de la Península. "Hablamos de valores máximos diurnos entre 5 y 10ºC por encima de lo normal para la época del año en la mayor parte del país", explica Del Campo.

Así, ciudades como Badajoz o Sevilla rondarán el jueves de 28 a 30ºC. Ya de cara al fin de semana hay más incertidumbre en cuanto a la predicción. En este sentico, el portavoz de AEMET ha indicado que algunos escenarios apuestan por algo más de inestabilidad y temperaturas un poco más bajas pero en otros persiste el tiempo estable y con ambiente incluso más caluroso.

En lo que respecta a Canarias, la predicción recoge que la semana comenzará con un temporal de vientos alisios que soplarán con rachas muy fuertes en amplias zonas del archipiélago y dejarán también mal estado de la mar. "Las olas podrán superar los 5 metros, así que mucha precaución en Canarias al acercarse a la costa. Es preferible no hacerlo, por lo menos en los primeros días de la semana", advierte Del Campo.

Aunque el miércoles continuará soplando el viento con fuerza, este ya irá menos. De forma paralela, habrá nubosidad en el norte de las islas y Del Campo no descarta que se registre alguna lluvia débil por allí. Mientras tanto, los cielos estarán más despejados en el sur. Además, las temperaturas tenderán a subir. Aunque todavía falta, el portavoz de AEMET indica que es probable que de cara al viernes y al fin de semana pueda incluso hacer calor y que se superen los 30ºC en muchos puntos de las islas.