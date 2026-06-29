La semana empieza con temperaturas más suaves pero se esperan temperaturas muy altas a partir del viernes

Archivo - Una persona con paraguas, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tiempo esta semana será estable en la mayor parte de España, con temperaturas en unos valores en general más suaves a los registrados durante la última ola de calor y lluvias en el Cantábrico y posibles chubascos con tormenta este lunes que serán localmente fuertes en zonas del norte y este de la Península, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

De cara a la recta final de la semana, es probable que se produzca un ascenso térmico generalizado con temperaturas muy altas, tanto diurnas como nocturnas, en la mayor parte del país.

Del Campo ha avanzado que lo más destacado del lunes será la formación de tormentas por la tarde en amplias zonas del norte y este de la Península, especialmente en el entorno de los Pirineos, sur de Aragón, interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia y este de Castilla-La Mancha. Allí, los chubascos podrán ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo.

A su vez, habrá también algunas lluvias débiles en el Cantábrico. En el resto del país se registrará un tiempo más estable, con temperaturas que dubirán en el oeste peninsular y bajarán en el este y Baleares. En este marco, las máximas serán superiores a los 38ºC en los valles del Guadiana y Guadalquivir.

La estabilidad atmosférica aumentará el martes en todo el país, de acuerdo con el pronóstico. De esta manera, las precipitaciones en el Cantábrico serán más débiles y las tormentas más aisladas, aunque podrán formarse de nuevo en el Pirineo, Sistema Ibérico e interior de Mallorca.

Durante este día, las temperaturas estarán en ligero ascenso. En concreto, se registrarán más de 34ºC de máxima en el nordeste y oeste de Castilla y León y más de 36ºC en buena parte del centro y sur peninsular En los valles del Guadiana y Guadalquivirse alcanzarán los 38 a 40ºC y en Badajoz se podrán superar los 40ºC.

La posición del anticiclón favorecerá el miércoles la llegada de vientos del norte al norte de la Península. De esta manera, el portavoz de AEMET ha apuntado a que bajarán las temperaturas por allí con un ambiente que será algo fresco para la época del año. Sin embargo, subirán ligeramente en el centro y sur de la Península.

Por ello, las máximas rondarán los 23 a 25ºC en el Cantábrico y los 36ºC en amplias zonas del centro y sur peninsular, con más de 40ºC en Extremadura y Valle del Guadalquivir. Asimismo, habrá noches tropicales en el área mediterránea, centro y sur de la Península. Por lo demás, el tiempo será estable y no habrá lluvias salvo alguna tormenta aislada en puntos del Pirineo, Sistema Ibérico y Mallorca.

De cara al jueves aumenta la incertidumbre, aunque en principio no habrá grandes variaciones en el tiempo. Si acaso, Del Campo ha apuntado a una subida de las temperaturas en el tercio norte ya que dejará de llegar viento del norte por allí. De forma paralela, se dará un lugera bajada en la zona centro y en regiones del Mediterráneo. Un día más las precipitaciones serán más escasas, aunque no se puede descartar algún chubasco ocasional en zonas montañosas del este de la Península y de Baleares.

SUBIDA DE TEMPERATURAS A PARTIR DEL VIERNES, CON MÁS DE 36ºC

Es a partir del viernes cuando probablemente se inicie un nuevo ascenso térmico generalizado que podrá continuar en los días siguientes y que daría lugar a otro episodio de temperaturas muy altas tanto máximas como mínimas en la mayor parte del país. Con la información actualmente disponible, el portavoz de AEMET ha señalado que se superarían los 36ºC de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares y que se llegaría a los 40 a 42ºC en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, con mínimas de 22 a 24ºC en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur.

"Seguiremos hablando más adelante de este episodio y ya también podremos concretar si acaba convirtiéndose o no en una ola de calor porque todavía es pronto para precisarlo", ha especificado Del Campo.

En lo que respecta a Canarias, el pronóstico recoge una subira de temperaturas para los próximos días. En concreto, indica que se superarán los 34ºC en puntos del sur y del oeste de La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura.

Si bien el miércoles y el jueves bajarán las temperaturas, es probable que en la recta final de la semana vuelvan a subir. De manera paralela, habrá algo de calima en el sur de las islas y nubes en el norte. Además, el viento alisio soplará con intensidad en zonas expuestas y dejará mal estado de la mar.