La Semana Santa comenzará con estabilidad en la mayor parte de España, excepto por lluvias en extremo norte y Baleares

Archivo - Trasuntes por el Puente de San Telmo en un día donde continúa el tiempo seco y soleado a 10 de abril del 2023 en Sevilla. Andalucía. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad será la protagonista hasta el sábado, excepto por lluvias en el extremo norte peninsular y Baleares, que serán de nieve en montaña, y alguna llovizna en el Estrecho y Alborán, según la primera predicción especial de Semana Santa de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Desde mañana y hasta el sábado día 28, AEMET ha avanzado que la estabilidad será la protagonista en la mayor parte del país, donde habrá predominio de cielos poco nubosos. No obstante, ha precisado que sí que se espera abundante nubosidad y precipitaciones en el extremo norte peninsular y Baleares, que serán de nieve en montaña, y poco probables el viernes día 27. A su vez, también podrá darse alguna llovizna en el Estrecho y Alborán.

En este marco, las temperaturas descenderán de forma acusada y prácticamente generalizada el jueves, con oscilaciones el resto del periodo, y se registrarán heladas en entornos de montaña y en puntos de la meseta norte. Además, predominará el viento de componente norte, fuerte con rachas muy fuertes en regiones del cuadrante nordeste, Baleares y litorales de Galicia, así como de levante en el Estrecho y Alborán.

En lo que respecta a Canarias, el organismo estatal ha indicado que el tiempo también se estabilizará en el archipiélago tras el paso de la borrasca 'Therese'. Aunque persistirán las precipitaciones el jueves 26, éstas quedarán restringidas de forma débil y dispersa en las islas montañosas el resto del periodo. En líneas generales, las temperaturas no experimentarán grandes cambios y se establecerá viento de componente norte con intervalos fuertes.

Entre el domingo 29 al miércoles 1, el organismo estatal ha indicado que lo más probable es que se mantenga un situación de estabilidad en la Península, con cielos en general poco nubosos. En este marco, las precipitaciones quedarán restringidas al extremo norte y caerán en forma de nieve en el Pirineo.

No obstante, el descuelgue de un sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares. Allí dejará precipitaciones que podrían ser fuertes, en especial al inicio del periodo. Todavía hay elevada incertidumbre en su posicionamiento, por lo que este sistema podría afectar también a la Península.

Por esta parte, AEMET ha señalado que queda abierta la posibilidad de que se registren precipitaciones en regiones de los tercios este y sur peninsulares. De hecho, podrían ser fuertes y abundantes en caso de producirse.

Al margen de ello, se espera un aumento en las temperaturas excepto por el domingo 29. Ese día, los termómetros descenderán y se darán heladas en entornos de montaña y puntos de la meseta norte, cubriendo cada vez menos territorio. El pronóstico recoge que el viento predominante será de componente norte, con rachas muy fuertes en amplias zonas del cuadrante nordeste peninsular, Baleares y montañas del centro.

Por lo demás, en Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes y las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso. En estos días se podrán dar precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.