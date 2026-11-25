El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, y la alcaldesa de València y cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia, María José Catalá, durante una reunión con representantes del sector cultural, en La Gallera Art, a 23 de novie - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha afirmado este miércoles que "TVE, en estos últimos años, ha experimentado un retroceso en su función social verdaderamente preocupante".

Así lo ha expresado el dirigente 'popular' en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien afirmó "parece una televisión norcoreana".

Según Borja Sémper, "nadie ha señalado a Radio Nacional". Sin embargo, ha añadido que TVE ha retrocedido "en materia cultural, en materia social, y ha incrementado en la escaleta de contenidos de una manera insoportable", a su juicio, el contenido político.

"De la mañana a la noche. Hasta en La 2 hay programas políticos. Y esto tenemos que revertirlo. No puede ser", ha declarado, para después añadir que "una televisión que habla mucho más de política" que de contenido social y cultural no es la que merece España.