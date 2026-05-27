El Senado insta al Gobierno a derogar el calendario nuclear y paralizar el cierre de Almaraz con votos de PP, Vox y UPN

Archivo - Sala de control de la central nuclear de Santa María de Garoña, a 23 de noviembre de 2023, en Santa María de Garoña, Burgos, Castilla y León (España). - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Senado ha instado al Gobierno a derogar "de forma inmediata" el calendario de cierre nuclear y a paralizar el protocolo de cierre de la central de Almaraz (Extremadura) previsto para 2027 y 2028 "a la luz del nuevo contexto energético, geopolítico y socioeconómico, garantizando que cualquier decisión sobre el futuro de la instalación se adopte sobre la base de criterios técnicos, científicos y económicos".

Así lo ha hecho con 145 votos a favor (PP, Vox y UPN), 106 en contra y cinco abstenciones en el marco del Pleno celebrado este miércoles. La moción, presentada por el PP, pide a su vez al Ejecutivo que tramite "con carácter urgente" la solicitud de extensión de la licencia de operación de Almaraz ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y se comprometa a respetar el dictamen de este organismo como "fundamento técnico vinculante de la decisión gubernamental".

En este sentido, también reclama al Gobierno que garantice que el "plazo crítico" del otoño de 2026 no se supere sin una resolución clara que preserve la viabilidad operativa de la instalación sin interrupciones. Iberdrola, Endesa y Naturgy han pedido extender la operación de Almaraz hasta 2030. Actualmente, el CSN se encuentra estudiando la viabilidad esta petición desde el punto de vista de la seguridad nuclear.

El texto impulsado por los 'populares' insta a alinear la política energética española con el marco regulatorio de la Unión Europea (UE), que reconoce la energía nuclear como actividad sostenible en la Taxonomía Verde y que ha avalado la extensión de reactores en Bélgica como medida compatible con los objetivos climáticos y de seguridad de suministro. Por esta parte, insta al Ejecutivo a "abandonar el aislamiento estratégico en que se encuentra España como único Estado miembro con un plan activo de cierre nuclear".

Por otro lado, reclama que el Gobierno remita a las Cortes Generales los informes actualizados del CSN y de Red Eléctrica de España que evalúen la viabilidad técnica de la operación a largo plazo de Almaraz hasta 2040, "siguiendo los estándares de seguridad internacionales y el ejemplo de las plantas gemelas en Estados Unidos (EEUU). Asimismo, le solicita que presente también ante las Cortes "en un plazo máximo de tres meses" una actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en el que introduzca la energía nuclear como energía esencial para seguridad del sistema.

Por último, la moción pide al Gobierno que solicite al CSN que realice y apruebe de manera urgente la actualización de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional ordenada en 2020 "contemplando la posibilidad de un cero eléctrico como el sucedido, así como los efectos de un posible cese de la operación nuclear".